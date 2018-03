Polski kontrwywiad miał zastrzeżenia wobec zagranicznych ekspertów smoleńskich

Polski kontrwywiad miał poważne zastrzeżenia wobec dwóch zagranicznych ekspertów Prokuratury Krajowej, którzy będą badali katastrofę smoleńską – ustaliła „Gazeta Polska Codziennie”. Mimo że istnieją obawy o ich związki z Rosją, śledczy przekazali im poufne informacje dotyczące Smoleńska.

Kilkunastu specjalistów, m.in. wykładowców akademickich z USA i agentów FBI, spędziło w Warszawie ostatni tydzień na zaproszenie zastępcy prokuratora generalnego Marka Pasionka. Prokuratura Krajowa wskazała, że w toku konsultacji eksperci zostali zapoznani z dotychczasowym przebiegiem śledztwa. Otrzymali m.in. poufne informacje.



Dziennik ujawnia, że wśród cudzoziemców znaleźli się dwaj eksperci, co do których poważne zastrzeżenia miał polski kontrwywiad. Chodzi o Theodore’a Postola i Roberta Benzona budzących kontrowersje ze względu na ich powiązania z Rosją.



Postol, emerytowany profesor nauk ścisłych w Instytucie Technologicznym w Massachusetts, znany jest w USA przede wszystkim z wypowiedzi krytykujących amerykańską politykę obronną, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji. Prorosyjską postawę wykazywał również Benzon.

