Brutalny atak na pasażera. Zwrócił uwagę, by nie pili piwa w autobusie

Brutalny atak na pasażera autobusu miejskiego w Gdańsku. Dwaj mężczyźni pobili 47-latka, który zwrócił im uwagę, że piją alkohol w pojeździe. Mężczyzna ma złamany nos i liczne siniaki – informuje Radio Gdańsk.

Do zajścia doszło w autobusie na linii 155 na trasie Wieżycka - pętla Łostowice Świętokrzyska. Sprawcy pobili 47-letniego mężczyznę, który dostał kilka ciosów pięścią w twarz i po całym ciele. Powodem było to, że śmiał im zwrócić uwagę, że w autobusie nie wolno pić alkoholu.



Zaatakowany pasażer z obrażeniami twarzy i złamanym nosem trafił do szpitala. Bandyci zbiegli.



Wezwana policja poszukuje sprawców. Funkcjonariusze zabezpieczyli nagranie z monitoringu autobusu i przesłuchali świadków pobicia.



Asp. Karina Kamińska z gdańskiej komendy zapewniła w rozmowie z Radiem Gdańsk, że funkcjonariusze robią wszystko, by jak najszybciej zatrzymać sprawców.



Na razie nie wiadomo, jakie usłyszą zarzuty. Te będą uzależnione od opinii lekarskiej o stanie zdrowia pobitego mężczyzny. Kluczowe będzie też nagranie z monitoringu. Za uszkodzenie ciała grozi pięć lat więzienia.

#wieszwiecej Polub nas