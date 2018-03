„Premier chce dialogu i nie unika trudnych tematów”

Premier Mateusz Morawiecki jest człowiekiem dialogu i nie unika trudnych tematów, wręcz próbuje je otwierać – zaznaczył w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sekretarz stanu w MSZ Konrad Szymański. Podkreślił przy tym, że sto dni urzędowania premiera „to za mało, żeby tworzyć definitywne oceny”.

Szymański pytany o ocenę stu dni Mateusza Morawieckiego w polityce zagranicznej odparł, że szef rządu „wiarygodnie oferuje otwartość na różne racje stanu i tym samym otwiera naszych partnerów na polskie racje”. Dopytywany, o jakie racje chodzi wymienił m.in. sprawy budżetu europejskiego, politykę imigracyjną, reformy strefy euro, czy też – jak podkreślił – „sprawy arcytrudne jak kwestie praworządności w Polsce”.



– Perspektywa skutecznej obrony polskich racji przy jednoczesnym zażegnaniu wielu napięć z Brukselą jest dziś na tyle realna, że nasi oponenci w kraju i za granicą są realnie podenerwowani – ocenił wiceminister.



Najlepsza gwarancja



Na sugestię, że relacje ze strategicznymi parterami wyglądają gorzej po stu dniach premierostwa Morawieckiego, Szymański powiedział, że „osobista wiarygodność premiera Morawieckiego jest gwarantem rozwiązania sporów międzynarodowych, w które Polska została uwikłana”.



Komentując kwestię ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej minister wskazał, że mamy „bardzo odpowiedzialny wniosek prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, w którym są przedstawione uzasadnione wątpliwości nie co do celu ustawy, ale co do tego, w jaki sposób są sformułowane przepisy”. – W tej sprawie może się coś zmienić kiedy wypowie się TK – przyznał.

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Na uwagę, że premier dystansuje się od tematu wejścia do strefy euro, a Polska pierwszy raz od lat nie uczestniczyła w szczycie strefy euro, stwierdził, że „żadne państwo spoza strefy euro nie bierze udziału w tym spotkaniu”.– O dacie przyjęcia euro w Polsce będziemy rozmawiać, kiedy będzie wiadomo więcej o stanie strefy po kryzysie – zaznaczył. – Dziś najważniejsze jest to, by zabezpieczyć otwartość instytucji, takich jak unia bankowa i integralność wspólnego rynku po reformie – podkreślił Szymański.