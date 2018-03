Egipskie ciemności w Brazylii. Dziesiątki milionów osób bez prądu

Gigantyczna awaria sieci przesyłowych energii elektrycznej pozbawiła prądu kilkadziesiąt milionów ludzi w północnej i północno wschodniej części Brazylii. Sytuacja jest nadal poważna.

Awaria nastąpiła wczesnym popołudniem czasu lokalnego i do wieczora – mimo wysiłków ekip technicznych – nie udało się jej usunąć.



Minister górnictwa i energetyki Fernando Coelho Filho oświadczył, że prąd przestał płynąć do odbiorców z powodu awarii linii przesyłowej w pobliżu olbrzymiej elektrowni wodnej Belo Monte. W krajowej sieci nagle zabrakło około 18 tys. megawatów energii, czyli 22,5 proc. całości.



– Ta linia została niedawno oddana do użytku i nie była w pełni obciążona. Tymczasem nagle nastąpił skokowy wzrost obciążenia i linia automatycznie wyłączyła się – wyjaśnił Filho.

źródło: pap

Linia jest wspólnie eksploatowana przez państwowego dostawcę energii Centrals Eletricas Brasileiras SA i prywatną firmę China State Grid Corp.Na południu kraju awaria była mniej groźna. Media wskazują, że wystąpiły tam tylko miejscowe przerwy w dostawie prądu.