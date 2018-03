Węgry jeszcze bliższe. Inauguracja Fundacji im. Wacława Felczaka

W Domu Muzycznym Fono w Budzie odbyła się uroczysta prezentacja Fundacji im. Wacława Felczaka. Organizacja ma przekazywać tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Z koncertem wystąpiły chór św. Efrema oraz węgiersko-polska kapela ludowa.

Podczas gali „I do tańca, i do szklanki” węgierski minister zasobów ludzkich Zoltan Balog i ambasador Polski Jerzy Snopek podpisali memorandum, w którym jest mowa o pogłębianiu współpracy w sferze kultury, oświaty, nauki i kontaktów między młodzieżą. Strony zadeklarowały też, że wspólną intencją obu narodów jest pielęgnowanie dziedzictwa Felczaka i innych znaczących postaci historii polsko-węgierskiej.



– Jesteśmy tu nie tylko dlatego, by cieszyć się, że przyjaźń polsko-węgierska ma historię i teraźniejszość, ale także by miała przyszłość i dlatego należy zwrócić się w działalności Fundacji do młodzieży – podkreślił Balog.



Promocja kultury polskiej



Prezes Fundacji im. Wacława Felczaka, polski konsul honorowy w Segedynie Karol Biernacki wyjaśnił, że głównym zadaniem Fundacji jest promocja kultury polskiej na Węgrzech.



– Jednym z najważniejszych zadań fundacji jest wychowanie nowych polonistów na Węgrzech. Jest ich bardzo mało. Chcemy wspomagać te katedry języka polskiego, które już działają na Węgrzech, i tworzyć nowe. Np. w Segedynie jestem już po wstępnych rozmowach z rektorem odnośnie powołania do życia lektoratu języka polskiego. Będą na to środki. To bardzo ważne, bo Segedyn jest drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim na Węgrzech – zaznaczył.



Biernacki wskazał również, że Fundacja będzie też zlecać tworzenie przeznaczonych dla szkół filmów promujących kulturę polską, opowiadających o polskiej historii i literaturze. – Chcemy sięgać do takich środków przekazu, które są nowoczesne i z którymi młodzież bardzo dobrze sobie radzi – podkreślił. – Bazujemy na stereotypach i sloganach, a tak naprawdę Polacy i Węgrzy wiedzą mało o sobie – dodał.

Na uroczystości obecni byli m.in. szef parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Zsolt Nemeth, dyrektorka Instytutu Polskiego na Węgrzech Joanna Urbańska, przedstawiciele węgierskiej Polonii, w tym rzeczniczka narodowości polskiej w parlamencie węgierskim Halina Csucs, a także uczniowie i nauczyciele szkoły im. św. Jana Pawła II w Budapeszcie.



Spotkania z autorami



W ramach wydarzeń przedstawiających Fundację im. Wacława Felczaka do soboty odbędą się jeszcze prezentacje książek i spotkania z autorami, m.in. z Marcinem Świetlickim, konferencja o polsko-węgierskich powiązaniach muzycznych, a także koncerty.



Fundacja im. Wacława Felczaka to wspólna inicjatywa Polski i Węgier, której celem jest przekazywanie tradycji przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom. Prezydent Andrzej Duda na początku miesiąca podpisał ustawę o powołaniu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który będzie miał siedzibę w Warszawie. Na Węgrzech natomiast Fundacja im. Wacława Felczaka kilka dni temu została zarejestrowana przez sąd w Budapeszcie.

Wacław Felczak (1916-93) był naukowcem i opozycjonistą. Podczas II wojnie światowej był kurierem rządu RP na uchodźstwie, w latach 1947-56 odbywał wyrok w więzieniach stalinowskich. Od 1958 roku pracował w Instytucie Historii UJ. Był znawcą stosunków polsko-węgierskich i inicjatorem zacieśnienia kontaktów z Węgrami. Specjalizował się w węgierskiej kulturze, języku i zagadnieniach polityczno-historycznych, był autorem „Historii Węgier”.