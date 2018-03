Firmy zwiększają środki na inwestycje, ale potencjału nie wykorzystują

126,2 mld zł przeznaczyły na inwestycje w zeszłym roku średnie i duże firmy. Oznacza to wzrost o 3,4 proc. „Puls Biznesu” ocenia, że nie zaspokaja on oczekiwań, gdyż okoliczności – rekordowe wykorzystanie mocy produkcyjnych i niskie stopy procentowe – wyjątkowo dobrze sprzyjają wydatkom.

Z publikacji GUS wynika, że w zeszłym roku średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe (zatrudniające co najmniej 50 pracowników) przeznaczyły na inwestycje 126,2 mld zł, a więc o 3,4 proc. więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie i ujęciu inwestycje w całej gospodarce wzrosły o 5,4 proc.



Zdaniem „PB” można mówić o niedosycie, bo inwestycje tych firm mają istotny udział w wartości inwestycji ogółem (w 2017 r. 35-procentowy), co oznacza, że „z łatwością mogą majstrować przy naszym inwestycyjnym silnik”. Po trzech kwartałach zeszłego roku firmy notowały jednoprocentowy spadek, jednak w IV kwartale osiągnęły 12,3-proc. wzrost inwestycji.



Według dziennika więcej na inwestycje wydały podmioty prowadzące działalność związaną z transportem i gospodarką magazynową, zwiększając w 2017 r. nakłady inwestycyjne o 37,4 proc. rok do roku. Firmy zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodowych zwiększyły nakłady o 13,1 proc., a podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym o 5,2 proc. Mniej pieniędzy na inwestycje wydano w górnictwie (spadek o 11,2 proc. rok do roku) oraz energetyce (11 proc.).

#wieszwiecej Polub nas