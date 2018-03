Donald Trump: Dobre relacje z Rosją „to rzecz dobra, a nie zła”

Prezydent USA Donald Trump bronił na Twitterze swej decyzji, by pogratulować Władimirowi Putinowi zwycięstwa w wyborach w Rosji. Wskazywał, że dobre relacje z Rosją „to rzecz dobra, a nie zła”. Skrytykował też swych poprzedników za brak odpowiednich stosunków z Moskwą.

Kreml: Trump pogratulował Putinowi wygranej Donald Trump pogratulował Władimirowi Putinowi wygranej w niedzielnych wyborach prezydenckich. Podczas rozmowy telefonicznej poruszono szereg... zobacz więcej

W serii tweetów Trump krytykował poprzednie administracje za to, że nie zdołały zbudować dobrych relacji z Rosją, stwierdził też, że prezydent George W. Bush miał „za mało sprytu”, by dogadać się z Moskwą.



W ostatnich dniach prezydent USA był krytykowany przez wielu ekspertów i polityków – nawet z jego własnej partii – za złożenie Putinowi gratulacji. Doradcy prezydenta poinstruowali go pisemnie, by nie gratulował mu zwycięstwa w wyborach i poruszył sprawę byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala; próbę otrucia go w Wielkiej Brytanii bojowym środkiem chemicznym przypisuje się powszechnie Kremlowi.



Mimo to pogratulował jednak rosyjskiemu przywódcy, a nawet omówił z nim możliwe spotkanie. Jego doradcy przyznali też, że nie wspomniał w rozmowie o ingerencji Rosji w amerykańskie wybory w 2016 r.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 marca 2018

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W swych środowych tweetach Trump napisał, że krytykowanie go za złożenie gratulacji Putinowi to sprawka „Fake News Media”; nazwał media szalonymi i dodał, że „dogadywanie się z Rosją (i innymi) to dobra rzecz, a nie zła rzecz”. „Oni mogą pomóc rozwiązać problemy z Koreą Północną, Syrią, Ukrainą, Państwem Islamskim, Iranem i nawet nadchodzącym wyścigiem zbrojeń” – przekonywał.Obecny gospodarz Białego Domu uznał też, że prezydent Barack Obama i sekretarz stanu Hillary Clinton próbowali mieć lepsze relacje z Moskwą, ale „nie mieli energii albo chemii”. „Pokój przez siłę!” – napisał na zakończenie wielkimi literami.