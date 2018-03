Polka laureatką prestiżowej nagrody naukowej. „Motywacja do dalszej pracy”

Polka dr Agnieszka Gajewicz znalazła się wśród 15 laureatek corocznej nagrody „International Rising Talents” (obiecujące talenty międzynarodowe) przyznawanej badaczkom, które „dzięki swoim poszukiwaniom naukowym mogą zmienić świat”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w paryskiej siedzibie UNESCO w ramach „For Women in Science Week” (Tydzień na Rzecz Kobiet Nauki).

Doktor Gajewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego pracuje nad rozwojem metod chemoinformatycznych wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe i obecne w środowisku substancje chemiczne. Szczególnie interesuje się nanomateriałami.



Jej badania uznano za „szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka”.



Wyjątkowe kobiety



– To dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, że znalazłam się w tak fantastycznym gronie wyjątkowych kobiet, które z pasją szukają odpowiedzi na nurtujące współczesną naukę pytania i przesuwają granice poznania – powiedziała dr Gajewicz. – Naprawdę czułam dziś, że jestem doceniana i jako kobieta, i jako naukowiec. Upewniło mnie to w wyborze mojej drogi i drogi moich badań – dodała.



– Ta nagroda motywuje mnie do dalszej pracy nad rozwojem nowych i bezpiecznych dla zdrowia człowieka związków chemicznych o pożądanych właściwościach fizykochemicznych. Możliwość poznania aktywności i właściwości nowo projektowanych związków na długo przed ich właściwą syntezą pozwala ograniczyć nie tylko czas i koszt badań, ale, co równie ważne, zredukować liczbę zwierząt wykorzystywanych do badań laboratoryjnych – podkreślała laureatka.

Organizująca wydarzenie Fundacja l'Oreal tłumaczy przyznawanie nagrody „wciąż niedostateczną rolą kobiet w życiu publicznym i zawodowym, w tym w nauce”. Według Fundacji, „mimo ogromnych osiągnięć kobiety nadal stanowią tylko 28 proc. wszystkich naukowców i tylko 3 proc. laureatów Nagrody Nobla w obszarze nauk ścisłych”.Przez 20 lat istnienia programu „For Women in Science” wyróżnienia za wyjątkowe odkrycia otrzymały 102 kobiety nauki. Trzy spośród nich są laureatkami Nagrody Nobla w dziedzinach nauk ścisłych. Wsparcie w kluczowych momentach kariery otrzymało już ponad 3 tys. młodych badaczek. Na poziomie regionalnym stypendia Fundacji przyznawane są również co roku w 117 krajach, w tym od 2000 r. w Polsce.