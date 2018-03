Szef Facebooka kaja się po aferze z Cambridge Analytica

Szef Facebooka Mark Zuckerberg opublikował oświadczenie, w którym napisał, że firma popełniła błędy, które doprowadziły do wykorzystania danych przez Cambridge Analytica. „Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę waszych danych. Jeśli tego nie robimy, to na was nie zasługujemy” – przekonywał.

W liście otwartym do użytkowników Facebooka Zuckerberg podkreślił, że w ciągu ostatnich dni zarząd firmy „pracował, aby zrozumieć, co dokładnie się stało i co możemy zrobić, aby nigdy się to nie powtórzyło”.



„Dobra wiadomość jest taka, że większość ważnych działań mających zapobiec powtórzeniu się takich sytuacji została podjęta przed laty. Ale popełniliśmy także błędy i wciąż jest dużo do zrobienia” – przyznał.



Zuckerberg opisał okoliczności stworzenia przez Aleksandra Kogana aplikacji, która pozyskała dane osobowe ok. 50 mln osób, a także podkreślił, że w 2014 r. wprowadzono zmiany w sposobie działania platformy, które zablokowały możliwość podobnego ingerowania w przyszłości.



Pokątne działania



Jak przyznał, w 2015 r. Facebook dowiedział się od dziennikarzy „Guardiana”, że Kogan udostępnił swoje dane firmie doradczej Cambridge Analytica (CA), która – jak zarzucają jej krytycy – wykorzystywała je w celach komercyjnych, w tym próbując wpłynąć na wyniki wyborów prezydenckich w USA w 2016 r.



Szef Facebooka podkreślił jednak, że natychmiast po otrzymaniu sygnałów od mediów stworzony przez Kogana program został zablokowany, a Facebook zażądał od autora i CA usunięcia wszystkich pozyskanych danych. „Przedstawili nam takie potwierdzenie” – zapewnił.



Zuckerberg wyjaśnił, że gdy w zeszłym tygodniu dzienniki „Guardian”, „New York Times” i telewizja Channel 4 ujawniły, że CA prawdopodobnie nie usunęła wszystkich danych, Facebook zdecydował o „natychmiastowym zablokowaniu ich dostępu do naszych usług”. W ramach późniejszych wyjaśnień CA zgodziła się na audyt przeprowadzony przez zewnętrzną, wskazaną przez Facebooka firmę, który ma potwierdzić, co stało się z danymi.

Firma „zbada wszystkie aplikacje, które miały dostęp do dużych ilości danych, zanim zmieniliśmy naszą platformę”, i poinformuje wszystkie osoby, których dane mogły być wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem – obiecał. Jednocześnie w przyszłym miesiącu uruchomi nowe narzędzie, które pomoże użytkownikom zmienić ustawienia prywatności i ograniczyć dostęp nieużywanych aplikacji do danych osobowych.



Zabezpieczą serwis



„Ja założyłem Facebooka i koniec końców ponoszę odpowiedzialność za to, co dzieje się na naszej platformie. Podchodzę poważnie do tego, że należy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ochronić naszą społeczność. (...) Wyciągniemy wnioski z tego doświadczenia i zabezpieczymy nasz serwis na przyszłość” – podkreślił.



Brytyjskie media zwróciły jednak uwagę, że Zuckerberg w oświadczeniu nie zdecydował się przeprosić za niedogodności i kontrowersje wokół danych użytkowników serwisu, a także nie odpowiedział na wezwania amerykańskich i brytyjskich polityków, aby udzielić wyjaśnień przed parlamentami obu państw. Na przeprosiny zdecydował się dopiero w późniejszym wywiadzie dla telewizji CNN. Powiedział, że „jest mu naprawdę przykro” z powodu „poważnego naruszenia zaufania” i wykorzystania danych użytkowników przez Cambridge Analytica.

źródło: pap

W niedzielę dziennik „The Observer” podał, że CA prawdopodobnie naruszyła prawo, pozyskując i wykorzystując w celach komercyjnych i podczas kampanii wyborczych dane dotyczące nawet 50 mln osób zarejestrowanych na Facebooku (ok. 1/3 osób wszystkich użytkowników w Ameryce Północnej).Od czasu ujawnienia skandalu przez gazety „The Observer” i „New York Times” oraz telewizję Channel 4 wartość akcji Facebooka na giełdzie spadła o ponad 50 mld dolarów w związku z obawami o dalsze kontrowersje i możliwość wprowadzenia bardziej restrykcyjnych regulacji rynkowych dotyczących ochrony danych osobowych.