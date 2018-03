Podrabiali banknoty euro i paszporty. Międzynarodowy gang fałszerzy rozbity

Bułgarskie służby do walki z przestępczością zorganizowaną, działając we współpracy z Europolem i amerykańskimi służbami specjalnymi, zatrzymały gang fałszerzy dokumentów i pieniędzy. Grupa współpracowała m.in. z przestępcami z Albanii.

Podczas rewizji w 40 mieszkaniach w Sofii, Płowdiwie, Ruse i Sliwenie znaleziono liczne podrobione dokumenty tożsamości oraz fałszywe banknoty o nominale 100 euro o łącznej wartości 0,5 mln euro. Przejęto też pewną ilość fałszywych banknotów o nominale 500 i 20 euro.



Podrobione dokumenty to przeważnie tureckie, duńskie i hiszpańskie paszporty, przy użyciu których albański gang przemycał ludzi do Wielkiej Brytanii, USA i Kanady. Za podrobione dokumenty i przemyt przestępcy żądali ok. 7 tys. euro



W Albanii zatrzymano 40 osób, a 12 jest poszukiwanych. W Bułgarii zatrzymano siedmiu obywateli tego kraju. Według bułgarskiego ministerstwa spraw wewnętrznych gang działał od kilku lat. Jego obroty oszacowano na 15 mln euro.

