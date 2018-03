Już za 10 tys. zł, a czasem nawet za kilkaset zł można w Polsce kupić noworodka. – To jest jak handel niewolnikami – przyznaje Zbigniew Liber, ginekolog. Reporterzy programu „Alarm” przez wiele tygodni badali to bulwersujące zjawisko nielegalnego handlu dziećmi. Jego skala poraża. Choć przestępstwo jest zagrożone karą do 5 lat więzienia, jeżeli już przypadek zostanie namierzony i sprawa trafi do sądu, regularnie zapadają wyroki uniewinniające…

