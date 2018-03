Szef ABW: Agencja nie potwierdza ujawnienia danych funkcjonariusza

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie potwierdza, by w trakcie przesłuchania przez komisję śledczą ds. Amber Gold doszło do ujawnienia danych umożliwiających identyfikację byłego funkcjonariusza Agencji – poinformował szef ABW Piotr Pogonowski.

Komisja śledcza miała przesłuchać kolejnego funkcjonariusza ABW, oznaczonego jako świadek nr 10. Świadek miał być przesłuchany najpierw z ukrytym wizerunkiem i zniekształconym głosem, a potem na posiedzeniu w trybie niejawnym.



Jednak na samym początku przesłuchania, z powodu problemów technicznych, słychać było przez krótką chwilę głos świadka bez zniekształcenia. Interweniował pełnomocnik przesłuchiwanego funkcjonariusza, który zwrócił uwagę, że doszło do częściowego ujawnienia wizerunku i m.in. złożył wniosek o przesłuchanie zamknięte. Zapewnił, że świadek chce zeznawać, ale jego bezpieczeństwo jest zagrożone.



– W związku z przesłuchaniem w dniu 21.03.2018 r. przez komisję śledczą ds. Amber Gold świadka nr. 10. uprzejmie informuję, iż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie potwierdza, by w trakcie czynności doszło do ujawnienia danych umożliwiających identyfikację byłego funkcjonariusza ABW – podkreślił Pogonowski w liście skierowanym do przewodniczącej komisji Małgorzaty Wassermann (PiS).

Jak dodał szef ABW, „jednocześnie Agencja w dalszym ciągu deklaruje gotowość udzielenia pomocy technicznej Kancelarii Sejmu RP w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przeprowadzanych przez Komisję Śledczą czynności”.Portal wPolityce.pl podał, że funkcjonariuszka, „której zeznania zostały, przerwane przez podejrzaną »awarię«, ma olbrzymią wiedzę na temat lotniczego wątku afery Amber Gold”. Według portalu jest to wątek, który „niepokoi w kontekście zaniechań ABW w latach 2011-12”.

– Rolą cywilnego kontrwywiadu powinny być działania wokół spółki OLT i jej niemieckich inklinacji. Dziś już wiadomo, że celem OLT i Marcina P. było zniszczenie polskiego przewoźnika lotniczego LOT. Temu powinna przeciwstawić się ABW. Dlaczego tego nie zrobiła? W jakim celu służby pozwalały na rozwój i funkcjonowanie oszukańczej spółki lotniczej, która powstała by prać brudne pieniądze i pomóc w przejęciu polskiego rynku lotniczego? Pomóc w odpowiedzi na te pytania mogła agentka ABW, którą ktoś »wystawił« w sposób wyjątkowo perfidny – podkreśla portal. < br>

– Przy zmianie głosu nie doszło do przypadkowej »awarii«. To próba ratowania Krzysztofa Bondaryka i Dariusza Łuczaka przed tym, co mogłaby powiedzieć przesłuchiwana funkcjonariuszka na temat ich związków z aferą Amber Gold – twierdzi rozmówca portalu wPolityce.pl.