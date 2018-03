Wiceminister sprawiedliwości o apelu niemieckich sędziów: Uzurpacja

– Głos naszej opozycji, głos części środowiska sędziowskiego znajduje posłuch za granicą. To zupełnie nie ta rola ustrojowa – powiedział w „Minęła dwudziesta” Łukasz Piebiak. Wiceminister sprawiedliwości skomentował w ten sposób stanowisko Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów. Sędzia i były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek podkreślił, że polski sędzia jest także sędzią europejskim.

Deutscher Richterbund - Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło się do unijnych państw z apelem o poparcie postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce.



Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości powiedział, że do tego stanowiska odnosi się z dezaprobatą oraz zdumieniem. – Bo nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek sędziowie z jednego państwa, także członkowskiego UE, wypowiadali na temat systemu sądowniczego czy generalnie systemu sprawowania władzy w innym państwie członkowskim. Jakaś uzurpacja – ocenił.



Dodał, że zeszłoroczne komentarze niemieckiego Trybunału konstytucyjnego były niesmaczne na temat tego, co się dzieje w Polsce z TK.



– Ale tu mamy następny krok, jeszcze dalej ta ingerencja się posuwa. Bo to już nie organ zbliżony jednak do ciała quasipolitycznego, jak TK, kontrolujący ze swej natury pewne procesy, ale stowarzyszenie sędziów, czyli tych, którzy na co dzień zajmują się wykonywaniem prawa, ustaw – a nie jego tworzeniem. To zupełnie nie ta rola ustrojowa – stwierdził wiceszef resortu sprawiedliowści.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Głos naszej opozycji, głos części środowiska sędziowskiego znajduje posłuch za granicą – dodał Piebiak.Sędzia Waldemar Żurek, były rzecznik KRS, podkreślił, że polski sędzia jest także sędzią europejskim. – Musimy pamiętać, że jesteśmy we wspólnym rynku prawnym. Przestrzegałem, że kiedy zostaną naruszone pewne fundamenty trójpodziału władzy, może to spowodować, że polskie orzeczenia zaczną być kwestionowane. To jest dla polskiego obywatela niezwykle trudna sytuacja – stwierdził Żurek.