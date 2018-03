Gliński o Muzeum Sprawiedliwych w Nowym Yorku: projekt jest w przygotowaniu

– To było pomyślane jako filia Muzeum Ulmów. Ale być może będzie miało inny charakter. Decyzje są już podjęte – powiedział w „Gościu Wiadomości” prof. Piotr Gliński. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjaśnił, że projekt w całości sfinansuje polski rząd.

Prof. Piotr Gliński pytany o zapowiadane wcześniej przez polityków Prawo i Sprawiedliwość Muzeum Sprawiedliwych w Nowym Jorku jest w przygotowaniu.



– Niezależnie od napięcia, które wynikło w związku z nowelizacją jednej z ustaw, my w sposób systematyczny od lat prowadzimy polską politykę pamięci, polską politykę wizerunkową – powiedział. Podkreślił, że w tej chwili w Polsce powstaje ok. 20 instytucji muzealnych. Wśród nich jest kilka dotyczących spraw polko-żydowskich.



– Projekt w Nowym Yorku jest przygotowywany. Jesienią byłem i oglądałem budynek po polskiej misji ONZ-owskiej, który stał pusty przez cztery lata – wyjaśnił.



Dodał, że w projekcie uczestniczy ministerstwo spraw zagranicznych i Instytut Pamięci Narodowej.



– To było pomyślane jako filia Muzeum Ulmów. Ale być może będzie to miało inny charakter. Decyzje są już podjęte – zapewnił.

źródło: TVP Info

Gliński wyjaśnił, że polski rząd będzie finansował nowojorskie muzeum w całości. – To jest polski budynek, którzy służył polskiej dyplomacji i będzie służył polskiej kulturze i właśnie tej miękkiej dyplomacji – dodał gość programu.