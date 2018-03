„Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”. IPN pokazał spot

W Instytucie Pamięci Narodowej odbyła się prezentacja spotu promującego konkurs skierowany do młodzieży „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. – Chcemy zwrócić się do młodego pokolenia, żeby szukało historii – powiedział prezes IPN dr Jarosław Szarek.

W spotkaniu wzięli udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, zastępca dyrektora Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prof. Grzegorz Nowik i dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz.



Rocznica odzyskania niepodległości



– Rocznica stulecia odzyskania niepodległości w 1918 r., po wiekowej niewoli, jest dla IPN niezwykle ważna – przede wszystkim przygotowaliśmy setki inicjatyw – powiedział Szarek.



– Jedną z takich ważniejszych jest projekt skierowany do młodzieży, projekt wokół 88 tys. naszych przodków uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości. Chcemy przypomnieć ludzi, pokolenia, które przed stu laty wywalczyło niepodległą Polskę i później przez trzy lata walczyło o stworzenie jej fundamentów; walczyło w powstaniu wielkopolskim, śląskim, w plebiscytach, w wojnie z Ukraińcami i z bolszewikami – przypomniał szef IPN.



– To była elita niepodległościowa narodu polskiego, elita, która 20 lat później w znacznej części została wymordowana przez okupantów niemieckich i sowieckich – powiedział Szarek.



– Wierzymy, że pamięć po nich pozostała w rodzinach – na strychach być może są gdzieś ich krzyże, pamiątki, zdjęcia – chcemy zwrócić się do młodego pokolenia, żeby szukało historii – podkreślił prezes IPN.



Jarosław Szarek wyjaśnił, że projekt został rozpoczęty kilka miesięcy temu pod Limanową, w niewielkiej wiosce – Stróża, gdzie w 1913 r. powstała pierwsza na ziemiach polskich Oficerska Szkoła Strzelecka. Stanowiła ona zaplecze kadrowe dla przyszłych Legionów Polskich.



– Kilkudziesięciu mężczyzn ćwiczyło tam, aby stać się później zaczynem wojska polskiego, m.in. Józef Piłsudski. I ta pamięć trwa do dzisiaj w tej wiosce, mimo że minęło sto lat. Instytut Pamięci Narodowej chce pokazać, że wielka historia działa się tak blisko nas, również w małych miasteczkach, miastkach, wioskach; i że trzeba to odkrywać – zaznaczył dyrektor Instytutu.

Przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej prof. Grzegorz Nowik powiedział, że w 2014 r., w setną rocznicę wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej, Muzeum Józefa Piłsudskiego opublikowało na swojej stronie wykaz 32 tys. legionistów, tych, których do tego czasu udało się odnaleźć.



– Dzisiaj ten wykaz obejmuje już 47 tys. osób, które przewinęły się przez legiony. (...) Planujemy z panem prezesem rozbudowanie obu tych wykazów (wykaz IPN dot. odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości – red.) i może ich połączenie w przyszłości w jedną wielką platformę żołnierzy niepodległości – zapowiedział.



– Po to, aby nie tylko poszukiwacze, genealodzy mogli odnaleźć swoich przodków, ale przede wszystkim, żeby młodzi ludzie mieli możliwość znalezienia tam swoich sąsiadów, ze swoich miejscowości, uczniów tych samych szkół, tych, którzy byli w tych samych drużynach harcerskich, których szlak bojowy przebiegał w pobliżu miejscowości, gdzie działa dana drużyna harcerska, czy szkoła – podkreślił prof. Nowik.



Spot promujący konkurs będzie pokazywany w środkach komunikacji miejskiej m.in. w Warszawie, we Wrocławiu, a także w mediach społecznościowych.







Zadaniem uczestników konkursu jest wybranie osoby odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości, zebranie i upowszechnienie informacji o bohaterze w środowisku lokalnym oraz przedstawienie wyników swoich poszukiwań w jednej w wybranych form: plakatu edukacyjnego, filmu krótkometrażowego lub vloga filmowego.



Do 20 kwietnia zainteresowani wzięciem udziału w konkursie powinni zarejestrować się na stronie IPN, a do 8 czerwca przesyłać prac do koordynatorów z Oddziałów IPN.



Konkurs przygotowany został przez IPN w ramach Obchodów Stulecia Niepodległości Polski. Adresowany jest do młodzieży szkolnej – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest upamiętnienie osób zasłużonych w walce o suwerenną Rzeczpospolitą, odznaczonych przed 1939 r. Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Partnerami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Inicjatywę objął patronatem honorowym prezydent Andrzej Duda.