Pierwszy polski satelita komercyjny na orbicie jeszcze w tym roku

– Pierwszy polski satelita komercyjny Światowid ma zostać umieszczony na orbicie w 2018 r. Fundusze Kvarko i Infini, inwestujące w innowacyjne spółki, zainwestowały 3 mln zł w firmę, która pracuje nad tym nanosatelitą – poinformował fundusz Kvarko.

Jak wskazano, inwestycja została przeprowadzona w ramach programu Bridge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.



„Kvarko, inwestujący w innowacyjne spółki naukowe i technologiczne, wywodzące się głównie z polskich jednostek naukowych, zainwestował 1,5 mln zł w spółkę SatRevolution, która pracuje nad pierwszym polskim satelitą komercyjnym o nazwie Światowid” – wskazano.



Kolejne środki pochodzą z funduszu Infini, który na mocy umowy z NCBR prowadzi działalność w zakresie współfinansowania projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju. „Łączna kwota inwestycji obu funduszy wynosi 3 mln zł” – czytamy.



Środki pozyskane przez SatRevolution mają być przeznaczone na „przeprowadzenie prac związanych z przygotowaniem Światowida do wystrzelenia na orbitę, budowę platformy SR-NANO-BUS i prace nad technologiami satelitarnymi”.



Dodano, że pierwszy wyprodukowany satelita typu Światowid ma zostać umieszczony na orbicie Ziemi jeszcze w 2018 r.



Światowid ma należeć do grupy tzw. nanosatelitów - ze względu na niewielkie wymiary zewnętrzne (10x10x20 cm) oraz niską masę (poniżej 2 kg). „Nanosatelity mogą być produkowane taniej, i w znacząco krótszym czasie, niż ich klasyczne odpowiedniki, co pozwala na większą wydajność w dostarczeniu gotowych produktów na rynek” – wyjaśniono.

źródło: pap

Jak dodano, wartość rynku nanosatelitów i mikrosatelitów w 2017 r. wyniosła 1,21 mld dol. i wzrośnie do poziomu 3,49 mld dol. w 2022 r.Wśród własności Światowida wymieniono m.in. możliwość obrazowania Ziemi w rozdzielczości 4m (uzyskana dzięki wykorzystaniu nowatorskiego obiektywu), modułowość konstrukcji pozwalająca na łatwe rozbudowanie systemu w zależności od potrzeb klientów, pozwalająca na zastosowanie platformy do różnego rodzaju misji kosmicznych, czy zwiększona odporność na promieniowanie.„Po zakończeniu prac na konstrukcją Światowida, planujemy stworzenie konstelacji nanosatelitów (roju) złożonej docelowo z 66 sztuk tego nanosatelity. Taka liczba satelitów gwarantować będzie czterogodzinny czas rewizyty (wykonania zdjęcia przez satelitę z roju w tym samym miejscu co poprzedni). W przyszłości, poprzez dalsze rozszerzanie liczby urządzeń na orbicie, możliwe będzie osiągnięcie liczby satelitów pozwalającej na obrazowanie powierzchni Ziemi w czasie niemal rzeczywistym” – zaznaczył, cytowany w komunikacie, prezes SatRevolution Grzegorz Zwoliński.