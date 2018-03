Ta bakteria potrafi zabić dziecko w ciągu doby. Nowe badania

Meningokoki to bakterie, które mogą zabić w ciągu 24 godzin. Choć zagrażają głównie małym dzieciom, co czwarta młoda mama nie słyszała o nich, a jedynie 6 proc. zaszczepiło przeciw nim swojego malucha – wynika z nowej edycji badania pt. „Szczepienia dziecięce”.

Na spotkaniu prasowym w Warszawie zaprezentowano raport i zainaugurowano też nową kampanię edukacyjną pt. „Wyprzedź meningokoki! Z wiedzą na start”. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat inwazyjnej choroby meningokokowej (IChM) i najskuteczniejszych metod ochrony przed nią. Kampanię organizują ją Fundacja Instytutu Matki i Dziecka oraz firma GSK.



Dr Alicja Karney, kierownik Oddziału Hospitalizacji Jednego Dnia w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie, przypomniała, że meningokoki (Neisseria meningitidis), czyli dwoinki zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych, są bakteriami, którymi zakażamy się wyłącznie od innych ludzi – najczęściej od chorego albo zdrowego, będącego nosicielem.



Bakterie przenoszą się drogą kropelkową, czyli przez kichanie, kaszel, ale też przez np. smoczek oblizany przez mamę, przez picie z jednej butelki, także przez pocałunki.



Można umrzeć w ciągu doby



– Jeżeli meningokoki dotrą do miejsc, które są naturalnie jałowe w naszym organizmie, rozwija się inwazyjna choroba meningokokowa – powiedziała dr Karney. Gdy dostaną się do krwi, rozwija się posocznica (inaczej sepsa), a gdy do płynu mózgowo–rdzeniowego, dochodzi do rozwoju zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych.



– Najgroźniejszy przebieg ma posocznica, która może doprowadzić do zgonu nawet w ciągu 24 godzin – zaznaczyła dr Karney. W przypadkach IChM z piorunującym przebiegiem śmiertelność pacjentów sięga nawet 70 proc.



Z danych, które przytoczyła specjalistka, wynika, że w 2017 r. w Polsce zgłoszono 224 przypadki zachorowań na IChM, a w 2016 r. 167 przypadków, z czego co piąty zakończył się zgonem. Dane te są jednak niedoszacowane, oceniła dr Karney.



– Na inwazyjną chorobę meningokokową zachorować może każdy, ale najczęściej chorują małe dzieci w wieku do pięciu lat, ze szczytem zachorowań do pierwszego roku życia – powiedziała specjalistka. Przeważnie są to dzieci zdrowe, bez chorób przewlekłych. U maluchów choroba najczęściej przebiega bardzo ciężko i szybko. Druga grupą wiekową najbardziej narażoną na IChM są młodzi ludzie między 15. a 24. rokiem życia.





Pierwsze objawy



Początkowe objawy IChM są niespecyficzne i przypominają objawy zwykłego przeziębienia: katar i kaszel, może być ból gardła i gorączka, ale niekoniecznie wysoka, zwiększone pragnienie. Później stan pacjenta pogarsza się – pojawia się ogólne rozbicie, brak apetytu, po kilku godzinach nudności i wymioty, a następnie bardzo duża przeczulica skóry i drażliwość dziecka, które ciągle płacze i nie chce być przytulane, ponieważ boli je cała skóra. O rozwoju zapalenia opon mózgowo–rdzeniowych świadczą: sztywność karku, wymioty, bardzo silny ból głowy, światłowstręt i wysoka gorączka.



– W przypadku posocznicy zmienia się kolor skóry dziecka – staje się ona marmurkowata. Dłonie i stopy są zimne, co świadczy o tym, że obwodowy układ krążenia funkcjonuje coraz gorzej – wymieniała dr Karney. Przypomniała, że dość specyficznym objawem jest wysypka, która jednak nie zawsze występuje. Są to często bardzo drobne wybroczyny wielkości łebka od szpilki, które – co charakterystyczne – nie znikają pod wpływem uciśnięcia skóry szklanką (tzw. test szklanki). Czasem może to być kilka wylewów do skóry, a czasem wręcz plamy wybroczynowe, które powstają na skutek zatorów w naczyniach wywołanych przez bakterie.



Nawet jeśli choroba nie doprowadzi do zgonu, to u 10–30 proc. chorych pojawiają się powikłania w postaci: upośledzenia słuchu, zaburzeń intelektualnych, problemów natury psychologicznej, napadów drgawek, niewydolności nerek. Na skutek zablokowania naczyń krwionośnych może dojść do martwicy skóry, wymaga to transplantacji, a nawet może pojawić się konieczność amputacji palców i kończyn.



W Polsce najwięcej zachorowań powodują meningokoki typu B – 68 proc. wszystkich i 80 proc. w populacji dzieci do pierwszego roku życia. Dlatego ważne, by zaszczepić dzieci przeciw tym bakteriom, zaznaczyła specjalistka. Dodała, że warto też podać dziecku szczepionkę, która zapewnia ochronę łącznie przeciwko meningokokom typu C (wywołującym mniej przypadków IChM w Polsce), typu W 135 i Y (które odpowiadają za pojedyncze przypadki choroby) oraz A (które wywołują IChM w krajach Afryki, Azji i Ameryki Północnej).

źródło: pap

Jak ocenił Paweł Ciacek z instytutu Kantar Millward Brown, który przeprowadził badanie pt. „Szczepienia dziecięce”, wiedza matek o meningokokach i sposobach ochrony przed nimi nie napawa optymizmem. Aż 40 proc. ankietowanych mam, które słyszały o meningokokach, nie potrafi wymienić objawów IChM. Co więcej, jedynie 6 proc. kobiet zadeklarowało, że zaszczepiło przeciwko niej swoje dziecko. 65 proc. przyznało, że zdecydowałyby się na szczepienie, gdyby było ono finansowane z budżetu państwa.