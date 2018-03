Wiceminister sprawiedliwości o sędziach w PE: Wesoła wycieczka pojechała do Brukseli

– To jest włączanie się w spór polityczny i to niesie daleko idące konsekwencje – powiedział w „O co chodzi” wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik o grupie polskich sędziów, którzy wzięli udział w Brukseli w debacie o reformie sądownictwa w Polsce. – Jeżeli władza ustawodawcza wchodzi z buciorami we władzę sądowniczą, to co mają zrobić? – pytał Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej.