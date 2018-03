Wiceminister sprawiedliwości o sędziach w PE: Wesoła wycieczka pojechała do Brukseli

– To jest włączanie się w spór polityczny i to niesie daleko idące konsekwencje – powiedział w „O co chodzi” wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik o grupie polskich sędziów, którzy wzięli udział w Brukseli w debacie o reformie sądownictwa w Polsce. – Jeżeli władza ustawodawcza wchodzi z buciorami we władzę sądowniczą, to co mają zrobić? – pytał Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej.

Grupa polskich sędziów wzięła udział w Parlamencie Europejskim w debacie o reformie sądownictwa w Polsce. Wraz z europosłami Platformy Obywatelskiej krytykowali oni zmiany wprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zaś ich bronili.



Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że sędziowie nie mogą mieszać się do polityki. – Nie mogą prowadzić działalności politycznej, należeć do partii politycznych, nie mogą należeć do związków zawodowych. Jest art. 10 Konstytucji, który mówi jednoznacznie, że jest podział władz – powiedział i dodał, że prowadzenie działalności politycznej przez sędziów jest nie na miejscu.



– To jest włączanie się w spór polityczny i to niesie daleko idące konsekwencje. Wesoła wycieczka, ponad 20-osobowa, pojechała do Brukseli. Myślę, że skład mógłby być uzupełniony, bo aby pokazać cały obraz tego znakomicie funkcjonującego sądownictwa polskiego, powinni w tym składzie jeszcze być sędzia, który swego czasu był do dyspozycji polityków czy sędzia, który przez roztargnienie wziął 50 zł albo sędzia, który wziął złączkę do wkrętarki za kilka złotych też mógłby coś więcej powiedzieć na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości – przekonywał wiceszef resortu sprawiedliwości.

– Jeżeli władza ustawodawcza wchodzi z buciorami we władzę sądowniczą, to co mają zrobić? – pytał Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej. Zadeklarował, że nie dziwi się sędziom, którzy rezygnują z nominacji. – Bo uznali, że to uwłacza ich godności, że przyjmują nominacje od ministra Ziobry – powiedział i dodał, że chodzi o prezesów sądów.