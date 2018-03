Sala Papieska na Jasnej Górze odzyskała blask po remoncie

Na Jasnej Górze zakończyły się prace budowlano-konserwatorskie. Blask odzyskała m.in. nieczynna od wielu lat z powodu złego stanu technicznego Sala Papieska. Właśnie została oficjalnie otwarta i poświęcona.

Modernizacja została przeprowadzona w ramach wartego 21 mln zł projektu pod nazwą „Narodowe Perły Klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20.



Z okazji zakończenia prac została odprawiona w Kaplicy Matki Bożej msza św. dziękczynna. Przewodniczył jej generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. Po mszy nastąpiło poświęcenie i uroczyste otwarcie odnowionej Sali Papieskiej im. Świętego Jana Pawła II, która od wielu lat była nieczynna z powodu złego stanu technicznego.



Teraz ponownie dzięki przeprowadzonym gruntownym pracom remontowym będzie mogła służyć do organizacji konferencji i sympozjów oraz jako miejsce spotkań jasnogórskich pielgrzymów.



Zakończone prace objęły też m.in. Pokoje Królewskie, tarasy i Atrium Kaplicy Matki Bożej, gdzie odnowiono m.in. sklepienia, ściany, portale kamienne, a także 14 obrazów Drogi Krzyżowej z XVIII w., kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i cykl „Golgoty” Jerzego Dudy-Gracza.



Prace budowlano-konserwatorskie trwały 15 miesięcy. Projekt przewiduje też wykonanie wirtualnego spaceru, który umożliwi zwiedzanie Jasnej Góry z każdego miejsca świata, o każdej porze. Wartość całego projektu to prawie 21 mln zł, w tym 18 mln zł to dofinansowanie z resortu kultury.



Administrator klasztoru o. Czesław Brud zwrócił uwagę, że prace remontowe na Jasnej Górze nigdy nie należą do prostych. – Jasna Góra jest specyficzna co do realizacji tego typu zadań, konserwacji, remontów, bo okres zimowy nie sprzyja, temperatury są nieodpowiednie, a okres letni to duża ilość pielgrzymów – wskazał.

źródło: PAP, TVP Info

– Wszyscy mówimy, że Jasna Góra jest duchową stolicą Polski, św. Jan Paweł II powiedział, że to jest sanktuarium narodu. My, podejmując wszelkie prace, które upiększają to miejsce, pomagają w lepszym jego funkcjonowaniu, patrzymy poprzez ten pryzmat, że jest to miejsce, które ma służyć tym, którzy tutaj przybywają – podkreślił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra.Paulini podkreślają, że po remoncie Sala Papieska nabrała nowego blasku. Mury ścian bocznych dobrze komponują się z jasnym kolorem posadzki. Przez całe pomieszczenie ciągną się rzędy wygodnych foteli pokrytych szarym, miękkim materiałem obiciowym. Na bocznej ścianie ponownie zawisły gobeliny. Największy z nich - wizerunek uśmiechniętego Jana Pawła II z rozłożonymi szeroko ramionami - został powieszony, jak przedtem, oddzielnie, w części środkowej sali.