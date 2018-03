Rosyjskie MSZ: zamach na Skripala to sfabrykowana awantura

Przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych Rosji Władimir Jermakow na spotkaniu z ambasadorami akredytowanymi w tym kraju oznajmił, że zamach na Siergieja Skripala i jego córkę Julię w Salisbury, to „sfabrykowana awantura”. Zapewnił, że Moskwa nie ma związku z tą sprawą.

Władimir Jermakow, którzy w MSZ Rosji kieruje departamentem ds. nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia i kontroli zbrojeń, zarzucił władzom brytyjskim, że nie dzielą się z Moskwą informacjami uzyskanymi w toku śledztwa. Dodał, że Brytyjczycy nie odpowiadają stronie rosyjskiej na pytania dotyczące Julii Skripal, która ma obywatelstwo Rosji.



– Oficjalnie przedstawiciele Wielkiej Brytanii pospiesznie, bez jakichkolwiek dowodów zaczynają histerycznie oskarżać Rosję i żądać od niej przy tym jakichś wyjaśnień. Powtarzam, że na terytorium Wielkiej Brytanii dokonano ataku na obywatelkę rosyjską – mówił Jermakow.



– Są tylko dwa możliwe warianty: albo władze brytyjskie nie są zdolne do zapewnienia obrony przed takim aktem terroru, albo bezpośrednio lub pośrednio - choć nikogo nie oskarżam – wyreżyserowały one atak na obywatelkę rosyjską – oznajmił przedstawiciel MSZ Rosji. Oświadczył także, że „absurdem” jest żądanie wyjaśnień w tej sprawie od strony rosyjskiej.



Rosja obstaje przy swoim



Przedstawiciel ambasady USA, który był obecny na spotkaniu, powiedział agencji TASS, że Stany Zjednoczone zamierzają pociągnąć Rosję do odpowiedzialności w związku ze sprawą Skripala.



– Rosja kontynuuje swoją taktykę, zaprzeczając odpowiedzialności, zwlekając i dezinformując. My jeszcze raz chcemy potwierdzić solidarność z naszymi kolegami z Wielkiej Brytanii. Tak jak i nasi koledzy, pociągniemy Rosję do odpowiedzialności za jej sprzeczne z prawem działania – powiedział amerykański dyplomata.



TASS nie podał jego nazwiska i funkcji.

Na spotkanie w MSZ w Moskwie, na które resort zaprosił wszystkich akredytowanych szefów placówek dyplomatycznych, nie przyszli ambasadorowie Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, USA, a także Chin. Obecny był ambasador RP Włodzimierz Marciniak. Przedstawicielstwo UE w Moskwie reprezentował wiceszef placówki Sven-Olov Carlsson. Kilka ambasad zapowiadało, że będą reprezentowane na szczeblu roboczym.Rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa zapewniła, że ważny jest nie status dyplomatów, którzy przyjdą na spotkanie, a treść rozmowy.