„Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w Lasach Kozłowieckich

„Rajd Pamięci Żołnierzy Wyklętych” odbędzie się w sobotę w Lasach Kozłowieckich (Lubelskie). Celem imprezy jest edukowanie na temat działalności żołnierzy wyklętych oraz promocja postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych.

– Rajd upamiętnia żołnierzy wyklętych - propagując ich tradycję oraz ideały. Ma on także popularyzować wiedzę na temat Polskiego Podziemia Niepodległościowego po zakończeniu II wojny światowej. Sądzę, że takich rajdów, które by łączyły elementy surwiwalu, proobronności i edukacji historycznej o Polskim Podziemiu Niepodległościowym, wcześniej nie było – powiedział Karol Wołek, prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, która organizuje rajd.



Impreza rozpocznie się w sobotę rano od zbiórki w w miejscowości Nasutów obok Europejskiego Domu Spotkań „Dom Nasutów”. Z tego miejsca uczestnicy ruszą w rajd do Lasów Kozłowieckich. Trasa rajdu będzie przebiegała w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie żołnierze II konspiracji prowadzili działania zbrojne.

– Przebieg trasy ma w sobie łączyć popularyzację wiedzy o naszych bohaterach z rekreacją, krajoznawstwem i tematyką proobronną – wyjaśnił Wołek.Organizatorzy zapowiedzieli, że trasa rajdu będzie liczyła ok. 20 km; odbędzie się on niezależnie od warunków pogodowych. Zaapelowali też do uczestników o przygotowanie „odpowiedniego do warunków pogodowych ubioru i obuwia”.– Rajd jest współorganizowany przez harcerzy z 1. Jastkowskiej Drużyny Harcerzy „Beluarda” ZHR, którzy wezmą udział w rajdzie. Drużyna sprawuje także patronat honorowy nad rajdem – powiedział Wołek. Dodał, że w czasie rajdu zostanie przeprowadzony sprawdzian wiedzy o żołnierzach wyklętych.– Nagrody dla zwycięzców przygotował Instytut Pamięci Narodowej, którego pracownicy z lubelskiego oddziału także wezmą udział w rajdzie – powiedział. Nagrody to albumy, książki, komiksy i gry o tematyce żołnierzy wyklętych.

Dodatkową atrakcją ma być także szkolenie proobronne, m.in. ze składania i rozkładania karabinka AKMS pod nadzorem licencjonowanych instruktorów strzelectwa z Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.



– Będziemy uczyli podstaw prawnych, bezpiecznego poruszania się w terenie, postaw strzeleckich, składania i rozkładania karabinka oraz podstaw „zielonej” taktyki. Będą to proste elementy szkoleń, podobnych do tych, jakie odbywają harcerze z dodatkiem tematyki proobronnej. Chodzi nam o to, aby nauczać ciekawych i praktycznych umiejętności – choć mamy nadzieję, że się one nigdy nie przydadzą, ale w razie czego lepiej je znać – wyjaśnił Wołek.



– Chcemy propagować pozytywne wzorce, nawiązujące do tradycji żołnierzy wyklętych, czyli służby społeczności, postaw obywatelskich i wartości patriotycznych – dodał.



Udział w wydarzeniu należy zgłosić telefonicznie lub przez email dostępny na stronie organizatora.



Patronat honorowym nad „Rajdem Pamięci Żołnierzy Wyklętych” sprawuje prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i 1. Jastkowska Drużyna Harcerzy „Beluarda” ZHR.