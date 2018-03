Anoreksja odpowie za przekręty dla Moni i jej kompanów

Znany warszawski oszust Leszek S. ps. „Czarek” vel „Anoreksja” został oskarżony o udział w gangu powiązanym z Moniką B. ps. „Słowikowa” vel „Monia”. Mężczyzna podejrzany m.in. o wymuszenie okupu za skradziony samochód i wyłudzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych na podstawie fikcyjnego leasingu liczył, że w zamian za współpracę ze śledczymi będzie mógł liczyć na łagodniejszy wyrok. Okazało się jednak, że umniejszał swoją winę, a w dodatku marginalizował role niektórych członków gangu.

49-letni Leszek S. zwany przez kompanów „Anoreksją” specjalizował się w różnorakich oszustwach i wyłudzeniach. Według prokuratury w latach 2001-06 działał w grupie przestępczej powiązanej z Moniką B. ps. „Słowikowa” vel „Monia”, byłej już żony bossa mafii pruszkowskiej – Słowika. Gang ten był podzielony na dwa piony: kryminalny i gospodarczy. „Anoreksja” odnalazł się ze swoimi talentami w tej drugiej grupie.



Wydział przestępstw gospodarczych



„Wydział gospodarczy” byłe według prokuratury najbardziej związany ze Słowikową. – Zajmowano się tam oszustwami kredytowymi, sprzedażą fałszywych faktury lub wyłudzaniem na nie zwrotu VAT, bezprawną windykacją rat leasingowych i tworzeniem dokumentacji medycznej dla przestępców, którzy nie chcieli trafić do więzienia lub aresztu.



Leszek S. zajmował się na początku obniżaniem wartości celnej kontenerów z towarem z Azji. Nie gardził także paserstwem. W późniejszych latach był odpowiedzialny za wyłudzenia leasingów – opowiada śledczy z warszawskich „pezetów”.

#wieszwiecej Polub nas

Żona „Słowika”: zrobiono ze mnie szefową gangu – Już w drugiej połowie lat 90. pani „Słowikowa” i „Słowik” to był tandem. Nie otrzymywałem od nich żadnych poleceń, ponieważ dzieliły mnie od... zobacz więcej

Po zatrzymaniu Anoreksja zadeklarował współpracę ze śledczymi. Szybko jednak okazało się, że kręci. – Dopytywany o szczegóły przestępstw, których miał się dopuścić według świadka koronnego Sproketa, S. umniejszał swoja rolę. Chachmęcił na całego. W konsekwencji jego wiarygodność, jako potencjalnego „małego świadka koronnego” była znikoma i nie daliśmy wiary jego słowom – dodaje śledczy.Co ciekawe, „wydział gospodarczy” miał bardzo ambitne plany rozwoju. Przestępcy przymierzali się ponoć do współpracy z grupami z Czeczenii i Inguszetii przy fałszowaniu pieniędzy. Kolejnym dochodowym biznesem miała być organizacja fikcyjnych małżeństw polskich obywateli z Azjatami. Grupa miała także pomagać swoim kontrahentom w przerywaniu ciąży.

Stworzyli biuro do przekrętu



Leszek S. został oskarżony m.in. o udział w tzw. grupie Moniki B., zabór Mercedesa Sprintera za niespłacony dług, żądanie 10 tys. zł „okupu” za odzyskanie skradzionego Mercedesa i wyłudzenie ponad 60 tys. zł leasingu.



Przygotowując się do tego ostatniego przestępstwa, oszust z kompanami wynajęli pomieszczenia biurowe od znanego organizatora walk MMA. W tak sprokurowanym biurze przyjęli przedstawiciela firmy, która zajmowała się sfinansowaniem zakupienia specjalnego plotera.



Gdy przekręt wyszedł na jaw, okazało się, że w miejscu, gdzie był przyjmowany doradca finansowy, nie ma już firmy, którą odwiedził. Przedsiębiorca, który wynajął pomieszczenia gangsterom, był w równie zaskoczony.

„Królowa”, ale nie szefowa



W czerwcu 2017 r. Sąd Okręgowy uznał, że Monika B., nie kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, ale uczyniła sobie stały dochód z popełniania przestępstw i skazał „królową mafii” na 3,5 roku więzienia.



Monika B., była żona pruszkowskiego bossa Andrzeja Z. ps. „Słowik”, odpowiadała za kierowanie gangiem, handel narkotykami i pośrednictwo w unikaniu odsiadki przez przestępców za sprawą m. in. fikcyjnych chorób. Byłą żonę Słowika obciążają przede wszystkim zeznania Sproketa. Tak ją opisywał: – Miała niekwestionowaną pozycję przywódcy. Konkretna. Otwarta na nowe kierunki działań.



– Nigdy nie kierowałam żadną grupą przestępczą i nie odgrywałam żadnej roli w grupie pruszkowskiej. Prawdą jest, że kochałam swojego męża. Te fałszywe zarzuty i pobyt w areszcie przez ponad dwa lata zrujnowały mi życie – przekonywała Monika B. w rozmowie z tvp.info.



Na liście zarzutów ciążących na Monice B. znalazło się kilka dotyczących pośrednictwa z Konradem T. To oszust, który w zamian za łapówki pomagał przestępcom zdobywać dokumentację medyczną, niezbędną do uniknięcia więzienia czy aresztu. Jego nazwisko pojawia się w sprawie dotyczącej producenta filmowego Lwa R.