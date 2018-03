60-latek oskarżony o usiłowanie zabójstwa rodziny przy pomocy siekiery

Prokuratura Okręgowa w Suwałkach (woj. podlaskie) skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 60-letniemu mieszkańcowi wsi Rogale (woj. warmińsko-mazurskie) o próbę dokonania zabójstwa żony i dwojga dzieci. Grozi mu dożywocie.

Do tragedii w Rogalach w pow. ełckim doszło w czerwcu 2017 r. Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Ryszard Tomkiewicz, pijany 60-letni Edward D. kilka razy uderzył siekierą w głowę żonę i dwóch nastoletnich synów. Wszyscy mieli pęknięte czaszki. Natomiast pięcioletnią córkę dusił.



Edward D., mając ponad dwa promile alkoholu we krwi, wsiadł do samochodu z zamiarem popełnienia samobójstwa. W tym czasie sąsiadka zaszła do rodziny 60-latka i zobaczyła nieprzytomnych domowników. Zawiadomiła pogotowie i policję. Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany.

źródło: pap

Według prokuratury grozi mu nawet kara dożywotniego więzienia. Oskarżony powiedział policjantom, że „mu odwaliło”, ale nie przyznaje się do zarzutów. Twierdzi, że nie pamięta zdarzenia. Proces będzie się toczył przed Sądem Okręgowym w Suwałkach.