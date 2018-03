400 dzieci z podejrzeniem zespołu Downa umiera rocznie w Polsce w wyniku aborcji

Działacze Fundacji PRO Prawo do życia domagają się zakazu aborcji. Społecznicy przedstawiają statystyki z których wynika, że w polskich szpitalach co roku wskutek aborcji umiera około 400 dzieci z podejrzeniem zespołu Downa. To 80 proc. wszystkich ofiar aborcji.

Działacze Fundacji PRO Prawo do życia pikietowali w południe Ministerstwo Zdrowia w obronie dzieci z podejrzeniem zespołu Downa. Jak mówi założyciel Fundacji Mariusz Dzierżawski, liczba aborcji w polskich szpitalach z roku na rok rośnie. „W 2016 r. zabito w państwowych szpitalach 1,1 tys. dzieci, 95 z powodu podejrzenia o chorobę”, informuje Mariusz Dzierżawski. Dodaje on, że to najwyższy wynik od 1997 r.



Fundacja jeszcze nie dysponuje pełnymi danymi z zeszłego roku. Wiadomo, że w samym Szpitalu Bielańskim w Warszawie w minionym roku dokonano 131 aborcji. Wśród ofiar było 57 dzieci z podejrzeniem zespołu Downa.



Fundacja PRO Prawo do życia zapowiada prowadzenie w całym kraju „intensywnych akcji”, których celem ma być uświadomienie społeczeństwa, jak wygląda aborcja i co oznacza dla dzieci.



Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka opowiedziała się za projektem „Zatrzymaj aborcję” fundacji Życie i Rodzina Kai Godek. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu przerywania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Obecnie przepisy pozwalają na aborcję z takiego powodu.

źródło: IAR

Światowy Dzień Zespołu Downa zainicjowało Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa. Został on ustanowiony w 2005 r. Od 2012 r. obchodzony jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych.