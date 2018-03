Debata w Sejmie nad exposé szefa MSZ ws. polityki zagranicznej

W Sejmie trwa debata po informacji ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku. W debacie klub PiS podzielił przedstawioną „wizję podmiotowej polityki zagranicznej”. Opozycja była za odrzuceniem informacji szefa MSZ.

– Podzielamy także stanowisko, że celem polityki zagranicznej Polski powinno być dążenie do zajęcia jak najlepszego miejsca naszego państwa wśród innych państw narodowych, które wciąż są i pozostaną podstawowymi uczestniczkami współczesnych stosunków międzynarodowych – mówiła posłanka PiS Małgorzata Gosiewska.



– To demokratyczne państwa narodowe uczestniczą w procesie integracji europejskiej i transatlantyckiej, zawierają sojusze i współdziałają na rzecz rozwiązywania wyzwań globalnych” – dodała.



Gosiewska, nawiązując do przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości mówiła, że w przeszłości istniały dwa podejścia do miejsca Polski w świecie i polityki zagranicznej. Pierwsze wynikało – według niej – „z naszych polskich kompleksów”. – Tak długo nie mieliśmy własnego państwa, tak długo obce mocarstwa rządził się w naszym kraju, decydowały o polskich sprawach bez pytania nas o zdanie, że niestety znaleźli się i tacy Polacy, którym taki stan rzeczy wszedł w krew i zaczęli uznawać ten stan rzeczy za naturalny – stwierdziła.



– Postawę tę Radosław Sikorski, wybitny ambasador wszystkich polskich kompleksów określił mianem polskiej „murzyńskości”, a mówił wówczas o własnym środowisku politycznym – powiedziała Gosiewska.



Posłanka PiS stwierdziła, że Czaputowicz słusznie zauważył, że Polska swoje działania w świecie i politykę w świecie musi wywodzić z faktu, iż „w Europie Środkowej jesteśmy państwem o największym potencjale”.



Według Gosiewskiej drugie podejście do polityki zagranicznej opierało się na przekonaniu, „że rezygnacja z przypominania o Polsce, o polskiej tożsamości, kulturze, języku, oznacza współpracę z zaborcami i okupantami w dziele likwidacji Polski”.



– PiS opowiada się za odrzuceniem kompleksów i walką o polskie interesy, nieuleganiem obcej przemocy, niepoddawaniem się trudnościom. Tylko w ten sposób Polska będzie w stanie wzmocnić swoje położenie na arenie międzynarodowej – stwierdziła.



Oceniła, że rząd premiera Mateusza Morawieckiego z „kompleksem wobec silniejszych walczy”. – Po ośmiu latach rządów zwolenników „murzyńskości” sytuacja była naprawdę trudna. Wszyscy na świecie, w Europie przyzwyczaili się już do tego, że Polska ulega, nie broni własnych interesów, importuje politykę i decyzje podejmowane w innych stolicach, a jedyną sprawą, którą naprawdę się interesuje to stołki dla swoich polityków w instytu8cjach europejskich – oceniła.



Schetyna: Czaputowicz „notariuszem złej polityki zagranicznej”



W debacie nad wystąpieniem szefa MSZ Grzegorz Schetyna (PO) oświadczył, że jego ugrupowanie wnioskuje, by nie przyjmować informacji ministra spraw zagranicznych.



Lider PO ocenił, że to, co obóz rządzący robi z polityką zagraniczną jest „wstydem”. – To jest kompromitacja (...), a główny autor tego realizowanego scenariusza (prezes PiS Jarosław Kaczyński – PAP) dzisiaj jest nieobecny. Widocznie za wcześnie się spotykaliśmy na tę debatę – stwierdził Schetyna.



Według niego, polityka zagraniczna rządu jest „zła”, bo jest „polityką konfliktu (...), braku szacunku w Unii Europejskiej, złych relacje z Zachodem i ze Wschodem”, które „teraz są fatalne”.



– To, co serwujecie w polityce zagranicznej – chaos – uwielbiacie ten stan, jesteście mistrzami w doprowadzaniu do takich chaotycznych, emocjonalnych reakcji – powiedział. Jak przekonywał, dyplomacja to spokój, konsekwencja, dystans i skuteczność. – To wszystko, czego nie rozumiecie, i czego po prostu nie robicie – dodał szef Platformy.



Jak mówił, najważniejszymi filarami polityki na arenie międzynarodowej powinny być: reputacja i wiarygodność. – Niestety nie mamy ani jednego, ani drugiego – ocenił lider PO. Poza tym – jak wskazał Schetyna – polityka polega na budowaniu zaufania i relacji przez lata, a jak stwierdził – rząd zniszczył to na przełomie tygodni.



Przewodniczący Platformy zarzucił też obozowi rządzącemu, że ciągle wraca do historii, a – jak przekonywał – polityka to budowanie przyszłości.



Schetyna zwrócił też uwagę na wątki poruszone w wystąpieniu szefa MSZ, m.in. na potrzebę zbudowania silnej pozycji Polski w Europie, jej atrakcyjności i wpływu na procesy decyzyjne. – Rozumiem, że to jest pańskie oczekiwanie, ale akurat jest zupełnie przeciwnie niż pan dzisiaj nam mówił tutaj. Przecież każde dziecko wie, że zniszczyliście pozycję Polski, polską atrakcyjność. Nie mamy też wpływu na decyzje – przecież to też wszyscy wiedzą – zwrócił się do szefa MSZ lider PO.

Schetyna wskazał też na – wymieniony przez Czaputowicza – fundament polskiego bezpieczeństwa, czyli więzi transatlantyckie. – 100 proc. zgody, tylko dlaczego te więzi niszczycie? – pytał obóz rządzący szef Platformy. Zarzucił mu, że „niszczy więzi” z „kluczowym, strategicznym sojusznikiem” – Stanami Zjednoczonymi.



Lider PO dodał, że jego partia zgadza się z tezą przedstawioną przez szefa MSZ, że zagrożeniem jest polityka Rosji. – To nie jest jakieś szczególnie wielkie odkrycie, ale szanuję, że pan to dostrzegł i wymienia jako filar naszej polityki. Tylko proszę mi powiedzieć, dlaczego w związku z tym przez dwa lata utrzymywaliście (Antoniego) Macierewicza na stanowisku ministra obrony narodowej, który jest symbolem tego zagrożenia, który doprowadził do tych wszystkich kłopotów – mówił Schetyna.



Szef Platformy zarzucił też ministrowi Czaputowiczowi, że jest „notariuszem tej złej polityki zagranicznej” obozu rządzącego. „Pana nazwisko będzie wpisane w scenariusz tych złych czasów polskiej polityki zagranicznej i musi pan o tym wiedzieć” – dodał Schetyna.



Poseł @SchetynadlaPO w imieniu @Platforma_org: życzę Panu powodzenia jako były minister spraw zagranicznych, ale na dzisiaj muszę złożyć wniosek o nieprzyjęcie tej informacji

Kukiz'15: nie obrażajmy się, tylko dbajmy o nasze interesy



– Przede wszystkim nie obrażajmy siebie i innych, tylko dbajmy o nasze interesy. Zajmujmy się nie słowami, a dbaniem o interesy, które mamy do załatwienia z innymi krajami. To jest kluczowe w realizacji polityki zagranicznej – powiedział Piotr Apel (Kukiz'15).



Ocenił, że szczególnie ważne są „dobre kontakty” Polski w sprawach bezpieczeństwa. – Potrzebny jest bardzo dobry kontakt z Waszyngtonem, z Londynem, być może nawet z Budapesztem, ale także z Paryżem, Berlinem i Brukselą – wymieniał.



Zwrócił też uwagę na rolę Instytutów Polskich w kształtowaniu wizerunku Polski za granicą. – Moralnym obowiązkiem ministra (spraw zagranicznych) jest dbanie o to, żeby te instytuty działały na naszą korzyść (...), na rzecz naszego wizerunku, naszych wpływów – podkreślił.



W jego ocenie, Polska powinna odgrywać też większą rolę przy negocjowaniu umów podpisywanych przez Komisję Europejską „z krajami trzecimi”. – Jaki jest udział Polski w tych negocjacjach? – pytał.



– Jeżeli cały rząd nie będzie współpracował z ministrem (spraw zagranicznych) i dawał mu skutecznych narzędzi do uprawiania polityki zagranicznej, to nie ma mowy o skuteczności – oświadczył Apel.



Bezpieczeństwo rzeczywiście jest najważniejsze i nikt nie ma wątpliwości, że nasz udział w #NATO jest kluczem do naszego bezpieczeństwa

Lubnauer: rząd uprawia dramatycznie groźną dla Polski „nowogrodzką politykę zagraniczną”



W ocenie szefowej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer, Polska miała szansę być „rozgrywającym” i jednym z najważniejszych graczy w Unii Europejskiej. – Zamiast tego, jesteśmy największym problemem UE, krajem w stosunku do którego pierwszy raz w historii stosuje się art. 7 traktatów europejskich. To wstyd i hańba – oceniła.



Lubnauer powiedziała, że patrząc na politykę międzynarodową przez ostatnie 2,5 roku, można odnieść wrażenie, że rząd dąży do Polexitu. – Powiem więcej, mentalnie PiS już dawno jest poza UE – dodała. Szefowa Nowoczesnej wskazywała, że „mimo szczucia, zohydzania Unii Europejskiej” przez polski rząd, poparcie dla Wspólnoty w społeczeństwie jest wyjątkowo wysokie i wynosi 87 proc. – Polacy nie dadzą się odepchnąć od Unii Europejskiej i Europy – podkreśliła.



– Działając na rzecz dezintegracji europejskiej działacie jak pożyteczny idiota Putina. Może w nagrodę Rosja odda wam wrak? Rozumiem, że taki jest cel – podkreśliła.



W ocenie Lubnauer polski rząd nie ma dziś żadnego pomysłu na politykę wschodnią. Jak wskazywała, stosunki z Ukrainą są zdominowane przez bardzo złą politykę historyczną. – Przez politykę historyczną niszczycie stosunki z kolejnymi krajami. Ukraina jest jednym z przykładów – dodała. Szefowa Nowoczesnej podkreśliła, że mamy dziś największy kryzys od kilkudziesięciu lat w relacjach z Izraelem.



Lubnauer wskazywała, że rząd „straszy” reparacjami wojennymi od Niemiec, choć temat ten nie był poruszany podczas poniedziałkowego spotkania premiera z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. – To typowy przykład, jak uprawiacie politykę zagraniczną – na rynek wewnętrzny. Nie uprawiacie polityki zagranicznej po to, żeby budować bezpieczeństwo i sojusze dla Polski, tylko po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne – oceniła.



– Stany Zjednoczone. Ciekawe, z kim podczas najbliższej podróży spotka się prezydent Andrzej Duda? Na pewno nie z prezydentem, ani wiceprezydentem USA. Mówicie, że stosunki transatlantyckie to podstawa naszego bezpieczeństwa, to dlaczego tak skutecznie je psujecie? – pytała.



– Nowogrodzka polityka zagraniczna właśnie taka jest – nieudolna, nieuświadomiona, bez celu i kierunku. Bez sensu. Tylko dramatycznie groźna dla Polek, Polaków i dla Polski – oświadczyła.

Lider PSL: Polacy oczekują, że rząd będzie szukał przyjaciół, a nie wrogów



Lider PSL podczas ocenił, że rząd „nie potrafi tworzyć trwałych sojuszy, bo wszędzie widzi wroga”. – Polacy nie oczekują tego, że będziecie wskazywać wrogów, tylko szukać przyjaciół – oświadczył.



Według niego taka polityka osłabia relacje z sojusznikami Polski. Wskazał w tym kontekście na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Jak mówił, „takiego chłodu” między Polską a USA nie było „od czasów zimnej wojny”. – Zamrożone kontakty na wysokim szczeblu, zagrożona współpraca wojskowa – wymieniał. Dodał też, że Stany Zjednoczone są dla Polski „gwarantem bezpieczeństwa”.



Zdaniem Kosiniaka-Kamysza rządowi PiS nie udało się m.in. zablokować budowy gazociągu Nord Stream II, wywalczyć większych praw dla mniejszości polskiej w Niemczech, „poskromić” ukraińskich nacjonalistów, wynegocjować lepszych warunków dla pracowników delegowanych czy wpłynąć na podniesienie dopłat UE dla polskich rolników. – Nawet nie zabezpieczyliście interesu polskich obywateli mieszkających w Wielkiej Brytanii. O to za was musiał się bić Tusk – ocenił.



Lider ludowców nawiązał też do noweli ustawy o IPN, która jego zdaniem była nieprzygotowana i nie miała „osłony dyplomatycznej”. – Gdzie się premier nie odezwie to „wtopa za wtopą” (...) Non stop pleciecie co wam ślina na język przyniesie bez zastanowienia; to nie jest działanie w interesie Polski – ocenił.



Jak mówił, Polska „mieni się być adwokatem Europy Środkowej – jednak - według niego - kraje tego regionu „nie zabiegają o takiego rzecznika”.



– Za wasze dyplomatyczne wojenki zapłacą nasi rodacy; my na to nie pozwolimy (...), wnosimy o odrzucenie informacji szefa MSZ - oświadczył Kosiniak-Kamysz.