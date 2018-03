Stalker holenderskiej modelki zatrzymany w Polsce

Policjanci z Poddębic dzięki współpracy z holenderską policją z Eidhoven zatrzymali 27–letniego mężczyznę, który za pośrednictwem internetu nękał modelkę. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Jak poinformowała oficer prasowa poddębickiej policji Sylwia Kaźmierczak, w poniedziałek i wtorek do Poddębic przyjechali funkcjonariusze z Holandii, którzy prowadzili śledztwo w sprawie nękania przez internet holenderskiej modelki. Ślady prowadziły do powiatu poddębickiego.



Stalkerem okazał się 27–letni mieszkaniec powiatu. Został zatrzymany na podstawie Europejskiej Dyrektywy dotyczącej Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego (END). Prokuratura Rejonowa w Poddębicach zastosowała wobec niego wolnościowy środek zapobiegawczy. Mężczyzna ma zakaz kontaktu przez internet z modelką, zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny.



Kazimierczak poinformowała również, że poddębiccy policjanci „podzielili się z funkcjonariuszami z Eidhoven swoimi doświadczeniami dotyczącymi policyjnych metod i technik wykorzystywanych do wykrywania sprawców przestępstw internetowych”.

