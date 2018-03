Szukali zaginionego mężczyzny. Odkryli głodzonego psa

Kilka patroli i pies tropiący szukało zaginionego w Łodzi 42-latka. W trakcie akcji natknęli się na głodzonego psa, którego właściciel wyprowadzał na spacer. – Kropka była skrajnie wychudzona. Ważyła połowę tego, co powinna – wyjaśnia portalowi tvp.info Marta Olesińska ze schroniska dla zwierząt w Łodzi, które otoczyło psa opieką. – Teraz robimy wszystko, by zwierzę mogło iść do nowego domu – dodaje.