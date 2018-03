Szukali zaginionego mężczyzny, znaleźli głodzonego psa

Kilka patroli i pies tropiący szukało zaginionego w Łodzi 42-latka. W trakcie akcji natknęli się na głodzonego psa, którego właściciel wyprowadzał na spacer. – Kropka była skrajnie wychudzona. Ważyła połowę tego, co powinna – wyjaśnia portalowi tvp.info Marta Olesińska ze schroniska dla zwierząt w Łodzi, które otoczyło psa opieką. – Teraz robimy wszystko, by zwierzę mogło iść do nowego domu – dodaje.

Akcja zakrojona na szeroką skalę rozpoczęła się od telefonu łodzianki, która zgłosiła zaginięcie męża. Na poszukiwania ruszyło wielu policjantów, także przewodnik z psem tropiącym. I to właśnie Draker miał wkrótce stać się jednym z bohaterów udanej akcji choć nie jemu udało się wpaść na ślad mężczyzny, którego odnaleziono całego i zdrowego niedaleko centrum handlowego w dzielnicy Bałuty.



W tym czasie Draker ze swoim opiekunem prowadzili poszukiwania w jednej z kamienic przy ul. Limanowskiego, kiedy otrzymali sygnał o zakończeniu akcji. Schodząc po schodach, pies zainteresował się suczką, która ze swoim właścicielem schodziła po schodach. Wtedy też uwagę na psa zwrócił funkcjonariusz, który dostrzegł, że jest skrajnie wyczerpany i wychudzony.



Pies miał widoczne żebra



– Suczka miała widoczne żebra i widoczny ubytek masy mięśniowej, mogący wynikać z długotrwałego niedożywienia a także poprzerastane pazury – mówi nam mł.insp. Joanna Kącka z łódzkiej policji i dodaje, że policjanci z patrolu natychmiast zareagowali, wypytując 47-letniego właściciela o stan psa. Ten wyjaśnił, że suczka Kropka od tygodnia wymiotuje i dlatego tak wygląda.



Funkcjonariusze nie dali wiary. Postanowili sprawdzić warunki, w jakich żyje zwierzę. – W mieszkaniu zastali bałagan i brud, a co istotniejsze, pies nie miał dostępu do wody i jedzenia. Właściciel nie potrafił okazać książeczki zdrowia Kropki ani potwierdzić, gdzie i jakie szczepienia lub badania były wykonywane w przeszłości – wyjaśnia policjantka.

To pies tropiący Draker pierwszy zainteresował się Kropką (fot. lodz.policja.gov.pl)

Policjanci wszczęli dochodzenia w sprawie znęcania się nad zwierzęciem. Za to grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.Kropka trafiła do Schroniska dla Zwierząt w Łodzi. – Wszystko wskazuje na to, że totalnie zaniedbanie wynika z głodzenia. Z badań lekarskich wynika, że pies jest skrajnie wychudzony. Wskazano na brak tkanki tłuszczowej i ubytek mięśniowej – wyjaśnia portalowi tvp.info Marta Olesińska ze schroniska dla zwierząt w Łodzi.Na podstawie zębów oceniono, że pies ma około 3 lat. Waży 9 kg, podczas gdy waga jej ciała powinna wynosić około 18. Teraz zwierzę dochodzi do siebie w szpitalu. – Jest zdezorientowana i przestraszona, ale nie reaguje agresją – wyjaśnia Olesińska.