Wenezuela wprowadziła kryptowalutę

Tygodnik „Time” podaje w wydaniu online, że Rosja potajemnie pomogła Wenezueli wprowadzić kryptowalutę – petro. Celem było, by pomóc Caracas w ominięciu amerykańskich sankcji. Pierwsza kryptowaluta wspierana przez państwo weszła do obiegu we wtorek.

Według „Time'a” jest to efektem współpracy, „na wpół ukrytego joint venture” między przedstawicielami władz i biznesmenami z Wenezueli i Rosji.



„Time” pisze, że prezydent Donald Trump nie wiedział być może, wydając dekret w sprawie wenezuelskiej kryptowaluty, że „nadeptuje na odcisk Rosjanom”. Powołując się na sankcje nałożone przez USA na Wenezuelę w sierpniu, w dekrecie sprecyzowano po prostu, że każdy, kto posłużyłby się nową kryptowalutą, złamałby te sankcje. Dopuściłby się tego również każdy, kto pomógłby Wenezueli w sprawie petro.



Według „Time'a” być może właśnie dlatego Rosjanie uczestniczący w tej operacji starają się pozostać w cieniu. Powołując się na własne śledztwo tygodnik pisze o „odciskach palców Moskwy” w całym procesie powstawania wenezuelskiej kryptowaluty.



Wenezuela w poważnym kryzysie



Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zapowiedział w grudniu, że aby walczyć z finansową „blokadą” kraju, wprowadzi kryptowalutę – petro – mającą pokrycie w rezerwach surowców. Wenezuela dotknięta jest poważnym kryzysem mimo największych na świecie rezerw ropy.



Według Maduro „blokadę” kraju wywołały amerykańskie sankcje nałożone na Caracas w związku z – jak to określił Departament Stanu USA – podważaniem demokracji.



Prezydent powiedział, że petro będzie wspierane przez bogactwa naturalne Wenezueli, jak „złoto, ropa naftowa, gaz i diamenty”. Oświadczył, że „stworzenie własnej kryptowaluty pozwoli na znalezienie nowych dróg międzynarodowego finansowania gospodarczego i społecznego rozwoju kraju”.

Według Agencji Reutera decyzja Maduro zdaje się dowodzić, że amerykańskie sankcje utrudniły Wenezueli transfer pieniędzy poprzez banki międzynarodowe, które mają zakaz inwestowania w obligacje rządu, jak i państwowej firmy naftowej PDVSA.



Zewnętrzny dług publiczny Wenezueli wynosi ok. 150 mld dolarów. Restrukturyzacja takiego zadłużenia wobec zapaści gospodarczej kraju będzie trudna, zwłaszcza że z powodu nieprawidłowości wyborczych oraz rozmontowywania demokracji Waszyngton nałożył sankcje gospodarcze nie tylko na Caracas, ale też na PDVSA, samego Maduro i jego otoczenie. Embargo na pewne towary nałożyła na Wenezuelę również Unia Europejska.



Opozycja oskarża Maduro o zapędy dyktatorskie i doprowadzenie Wenezueli do ruiny gospodarczej. W kraju - m.in z powodu topnienia rezerw walutowych - brakuje podstawowych produktów i leków.

Formalnie Maduro zainaugurował petro 20 lutego podczas uroczystości w pałacu prezydenckim w Caracas. W pierwszym rzędzie zaproszonych gości siedzieli dwaj rosyjscy doradcy Maduro – Denis Drużkow i Fiodor Bogorodski. Prezydent podziękował im za pomoc w walce z amerykańskim „imperializmem” – relacjonuje „Time” i pisze, że obaj są powiązani z dużymi rosyjskimi bankami i miliarderami bliskimi Kremlowi.Tygodnik pisze następnie, powołując się na anonimowego przedstawiciela jednego z rosyjskich banków państwowych, który zajmuje się kryptowalutami, że doradcy Kremla nadzorowali tworzenie petro w Wenezueli, na co w ubiegłym roku zgodził się prezydent Władimir Putin.– Ludzie bliscy Putinowi powiedzieli mu, że tak można uniknąć sankcji. I tak się to wszystko zaczęło – powiedział.Resort finansów Rosji przesłał „Time'owi” oświadczenie, w którym podkreślono, że żaden z rosyjskich organów finansowych nie był zaangażowany w tworzenie petro. Kreml nie odpowiedział na pytania w tej sprawie przesłane przez tygodnik mailem. Także rząd Wenezueli nie zareagował na prośbę o komentarz.