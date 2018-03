Premier: program 500 plus odbudowuje godność polskich rodzin

– Program Rodzina 500 plus będzie w kolejnych latach stałą, kluczową częścią naszego programu społecznego - zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami gminy Radymno.

Mateusz Morawiecki wziął udział w Skołoszowie koło Radymna na Podkarpaciu w spotkaniu z mieszkańcami z okazji drugiej rocznicy wprowadzenia programu Rodzina 500+.



– Mogę obiecać, że w kolejnych latach, na kolejnych wiele lat, będzie to kluczowa, stała część naszego programu, naszego programu społecznego – powiedział szef rządu w drugą rocznicę wprowadzenie programu Rodzina 500 plus. Jak ocenił, odbudowuje on godność polskich rodzin.



– Moją podstawową ambicją jest zapewnienie ludziom spokojnego życia dla całych rodzin. Dzięki programowi +500 plus+, rodzice mogą wysłać dzieci na różne zajęcia pozalekcyjne, co jest dla mnie największą wartością. Ten program odbudowuje godność polskich rodzin – podkreślił premier.



– Wygrywamy wojnę z mafiami VAT-owskimi, z przestępcami podatkowymi, i tych kilkadziesiąt miliardów złotych odzyskanych przekazaliśmy na program +500 plus+ i inne programy społeczne. Czyli dzisiaj mogę powiedzieć, że to, co rząd PiS zrobił, to przede wszystkim zapewnienie spokojnego, bezpiecznego finansowania programu +500 plus+ - tak żeby ten program był stałym elementem na najbliższe wiele lat - dodał.



Program odbudował godność polskich rodzin



Mateusz Morawiecki dodał, że najbardziej cieszy go, iż program pomógł odbudować godność wielu polskich rodzin. Oświadczył, że jego podstawową ambicją jest, aby Polska była lepiej rządzona, a rodziny mogły spokojnie żyć.



Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko.



źródło: pap

– Poziom finansowania tego programu usytuował Polskę w czubie najlepszych krajów, które prowadzą dobrą politykę rodzinna – powiedziała Rafalska. Jak dodała, pod dwóch latach funkcjonowania programu realizuje on trzy podstawowe cele.– Cel pronatalistyczny - rodzi się nas znacznie więcej. Polskich dzieci urodziło się ponad 403 tys. Dziękuję rodzicom, którzy podejmują ten trud – zaznaczyła.Drugi cel to inwestycji w kapitał ludzki. – Bo chcemy, żeby ten dobrostan polskich dzieci był coraz lepszy – podkreśliła.– Wiemy już, że program likwiduje, zmniejsza ubóstwo wśród rodzin z dziećmi, szczególnie rodzin wielodzietnych – powiedziała. Dodała, że ponad 3 mln 600 tys. dzieci korzysta z tego programu. Rafalska zaznaczyła, że rządowym program 500 plus to program „istotny, przełomowy, wyjątkowy”.– Problem marnotrawienia świadczenia nie ma miejsca, jest marginalny; wiecie, jak wykorzystywać te pieniądze, przeznaczając je na cele rodziny, dla dzieci –zaznaczyła Rafalska.Minister podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w tworzenie programu, szybkie wdrożenie i sprawną realizację, m.in. byłej premier Beacie Szydło i wojewodom.