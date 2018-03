Szlabany się zamykały, ale on jechał. Policja szuka kierowcy autobusu [WIDEO]

Policja w Wodzisławiu Śląskim ustala personalia kierowcy miejskiego autobusu, który przejechał przez przejazd kolejowy mimo zamykających się szlabanów. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na przejeździe kolejowym przy ul. Kopernika.

Policjanci zajęli się sprawą po tym, jak ktoś opisał ją na jednym z wodzisławskich portali. Zwrócili się do kolei o udostępnienie nagrania z monitoringu.



– Jak pokazuje nagranie, kierowca omal nie dopuścił do tragedii, przejeżdżając przez tory kolejowe mimo zamykających się już szlabanów. Policjanci publikują to nagranie i apelują o zachowanie ostrożności na przejazdach kolejowych – powiedziała rzeczniczka wodzisławskiej policji kom. Marta Pydych.



Policjanci zauważyli na filmie dwa wykroczenia popełnione przez kierowcę autobusu. Nie tylko zlekceważył czerwone światła i zamykające się szlabany na przejeździe, ale też chwilę wcześniej, dojeżdżając do torów z ul. Skrzyszowskiej na ul. Kopernika nie zastosował się do znaku „Stop”.







Policjanci prowadzą postępowanie, które ma doprowadzić do ustalenia kierowcy i skierowania przeciwko niemu wniosku o ukaranie. Popełnione przez niego wykroczenia zagrożone są karą aresztu i grzywny.

źródło: slaska.policja.gov.pl

Jak podkreślił Jacek Karniewski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, kierowca na niebezpieczeństwo naraził nie tylko siebie ale także pasażerów, których przewoził. – To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie, którego nie wolno akceptować – zaznaczył.