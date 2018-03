Grupa polskich sędziów w Brukseli narzekała na reformę sądownictwa

Grupa polskich sędziów wzięła udział w środę w Parlamencie Europejskim w Brukseli w debacie o reformie sądownictwa w Polsce. Wraz z europosłami PO krytykowali oni zmiany wprowadzone w polskim wymiarze sprawiedliwości, europosłowie PiS zaś ich bronili.

Jak poinformowały służby prasowe europarlamentu, sędziowie przybyli do Brukseli na wizytę studyjną. Spotkanie w PE zorganizowane zostało przez parlamentarną komisję wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE). Prowadziła je europosłanka Barbara Kudrycka (PO).



Na początku spotkania wypowiedzieli się przedstawiciele środowiska sędziowskiego.



Rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Bartłomiej Przymusiński mówił, że władza w Polsce chce upolitycznić krajowy wymiar sprawiedliwości, wskazując m.in. wybieranie sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez parlament.



– Już po dokonaniu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa usłyszeliśmy wypowiedzi polityków jednego z klubów, który wziął udział w tych wyborach, że właśnie wybrali takich sędziów, którzy reprezentują ich poglądy polityczne – zaznaczył rzecznik.



Reprezentująca Stowarzyszenie Wolne Sądy Paulina Kieszkowska-Knapik mówiła, że w Polsce widzi się „rosnące naciski na sędziów, zarówno systemowe, jak i indywidualne”.



– Obserwujemy rosnącą liczbę represji wobec obywateli, którzy chcą mówić inaczej i demonstrują – powiedziała. Dodała, że takich przypadków zanotowano kilkaset. Podkreśliła, że prawnicy nie są politykami, lecz „zajmują się bronieniem ludzi”.



Kieszkowska-Knapik wyświetliła też opublikowany w serwisie YouTube film „Głos polskich prawników”.

Przedstawiciele środowiska sędziowskiego mówią w nim, że nie zgadzają się na – ich zdaniem – upolitycznianie systemu sądownictwa, wycinkę Puszczy Białowieskiej, „ataki rządu na Unię Europejską”, „propagandę rządu” i „łamanie unijnego prawa”.



W spotkaniu wzięli udział europosłowie PiS oraz PO.



Ryszard Legutko (PiS) podkreślił, że podczas debaty z ust prawników usłyszał język polityczny, a nie prawniczy.



– Ten film, który zobaczyliśmy, to propaganda polityczna. (...) To nie jest żadna debata, to jest po prostu show polityczny. Mogą państwo odnosić wrażenie, że w Polsce przez ostatnie 25-27 lat mieliśmy nieskazitelny system, dobrze funkcjonujący, że praworządność była bliska ideałowi, a nagle przyszli ci źli, którzy zaczęli rozkładać ten system. (...) Nie, tak nie jest – powiedział Legutko. Ocenił, że polski wymiar sprawiedliwości jest pełen patologii, a rządzący próbują to naprawić.



Michał Boni (PO) podziękował obecnym na sali sędziom, którzy przyjechali z Polski.



– Za ich odwagę, szczerość, uczciwość i determinację, za to, że służą Polsce i służą najwyższym wartościom swojego zawodu. To ważne w czasach sporów, konfliktów, żeby indywidualnie i jako grupa umieć się tak zachowywać – zaznaczył.

źródło: pap

Przypomniał, że w maju 2017 r. odbył się kongres prawników polskich, na którym środowisko prawnicze mówiło o gotowości do przeprowadzenia ważnych dla sytemu sądowniczego reform. Dodał, że zmiany wprowadzone przez rząd w wielu środowiskach zostały uznane za nie do przyjęcia.