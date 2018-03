Podejrzany o zamachy w Teksasie wysadził się w powietrze

24-letni mężczyzna, podejrzany o dokonanie serii zamachów bombowych w rejonie miasta Austin w amerykańskim stanie Teksas, wysadził się w środę w powietrze na poboczu drogi, gdy zbliżała się do niego policja.

Policjanci namierzyli podejrzanego w samochodzie na parkingu jednego z hoteli koło Austin. Gdy ruszył, pojechali za nim. W pewnej chwili mężczyzna zjechał na pobocze. Gdy do jego samochodu zbliżyli się funkcjonariusze, wysadził się w powietrze - powiedział dziennikarzom szef policji w Austin, Brian Manley. Tożsamości mężczyzny nie ujawniono.



Prezydent USA Donald Trump pogratulował policji na Twitterze „dobrej roboty”.

AUSTIN BOMBING SUSPECT IS DEAD. Great job by law enforcement and all concerned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 marca 2018

źródło: pap

W wyniku zamachów bombowych w rejonie Austin zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Początkowo sprawca podkładał paczki z materiałami wybuchowymi przed drzwiami domów, a w niedzielę ładunek podłożony na poboczu drogi w dzielnicy mieszkalnej został zdetonowany poprzez zerwanie przewodu znajdującego się na ziemi.Paczka z materiałami wybuchowymi eksplodowała we wtorek w centrum wysyłkowym firmy FedEx w miejscowości Schertz, 95 km na południowy zachód od Austin. Udało się przechwycić ładunek wybuchowy podłożony w innym obiekcie FedEx w pobliżu portu lotniczego w Austin.Policja przypuszcza, że podejrzany, który w środę wysadził się w powietrze, był sprawcą wszystkich tych zamachów bombowych. Jego motywy pozostają nieznane.FBI wzywa mieszkańców Austin i okolic, by nadal bardzo ostrożnie podchodzili do wszelkich podejrzanych paczek, ponieważ nie ma pewności, czy zamachowiec nie podrzucił przed śmiercią kolejnych materiałów wybuchowych.