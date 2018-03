W wieku 108 lat zmarł najstarszy Polak. Miał receptę na długowieczność

W wieku 108 lat zmarł najstarszy Polak, Józef Żurek z Czarnowa w województwie kujawsko-pomorskim – poinformowała „Gazeta Pomorska”. – Zawsze starałem się szanować ludzi i żyć z nimi w zgodzie – mówił w zeszłym roku w rozmowie z gazetą.

Od drugiego roku życia mieszkał w Czarnowie, gdzie jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Przejął je po śmierci ojca. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku jako podoficer brał udział w bitwie nad Bzurą, tam też został wzięty do niewoli. Został wywieziony do obozu jenieckiego na terenie Niemiec, a potem pracował przymusowo w niemieckich gospodarstwach rolnych.



Po wojnie wrócił do Czarnowa, gdzie zamieszkał wraz z żoną. Jeszcze w zeszłym roku w rozmowie z „Gazetą Pomorską” podawał przepis na długowieczność. – Przede wszystkim nigdy w życiu się nie objadałem. Bardzo lubiłem zupy, niezbyt wiele jadłem mięsa. Zawsze starałem się szanować ludzi i żyć z nimi w zgodzie – powiedział.



Ostatnie pożegnanie zmarłego odbędzie się w kościele w Czarnowie 22 marca o godzinie 12.

#wieszwiecej Polub nas