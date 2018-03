Lichwiarz z Łodzi trafił do aresztu. Oszukał ponad 50 osób

Do tymczasowego aresztu trafił 34-latek z Łodzi podejrzany o popełnienie trzynastu przestępstw oszustwa i lichwy. Śledczy ustalili, że mężczyzna z tytułu bardzo niekorzystnych umów pożyczek z osobami będącymi w trudnej sytuacji życiowej mógł dokonać oszustw na ok. 2,6 mln zł.

O aresztowaniu mężczyzny na 3 miesiące i szczegółach sprawy poinformował w środę rano rzecznik prasowy prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. – Jak wynika z dokonanych ustaleń, 34-latek prowadził działalność pożyczkową w Łodzi, a klientów pozyskiwał, zamieszczając ogłoszenia adresowane do osób z całej Polski znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Wynikała z nich możliwość uzyskania pożyczki przez osoby zadłużone w kwotach nawet do 200 tys. zł, bez prowizji i zabezpieczeń. Odpowiadały na nie osoby zazwyczaj posiadające już znaczne zadłużenie, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, chore, bez środków utrzymania, które umożliwiałyby spłatę zaciągniętych zobowiązań – tłumaczył Kopania.



Jak wskazał, klienci traktowali ofertę jako możliwość wyjścia z tragicznej sytuacji, lecz rzeczywiste warunki udzielanych pożyczek znacznie odbiegały od deklarowanych. Podejrzany obiecywał m.in. wsparcie i pomoc przy spłacie zaciągniętych zobowiązań, w uzyskaniu kredytów z banku i wykreśleniu z BIK.



– Po podpisaniu umów pożyczki okazywało się, że trafiała do nich jedynie część kwoty. Potrącane były wysokie koszty operacyjne i rzekoma prowizja na rzecz pośredniczącej spółki posiadającej siedzibę na Cyprze - zdarzało się, że przekraczała ona nawet 30 proc. udzielonej pożyczki. Wszystko wskazuje na to, że udział w transakcji cypryjskiej spółki był fikcją, a potrącane z tytułu rzekomej prowizji pieniądze były zyskiem podejrzanego – wyjaśnił prokurator.



Tytułem zabezpieczenia udzielonych pożyczek pokrzywdzeni poddawali się egzekucji, a na stanowiących ich własność nieruchomościach ustanawiano hipoteki. Zdarzało się, że zabezpieczenia były jeszcze większe i już przy podpisywaniu umów przewłaszczono nieruchomości na rzecz podejrzanego.

#wieszwiecej Polub nas

Zdaniem śledczych, podejrzany działał z premedytacją. Zawierane umowy zakładały bowiem w początkowym okresie spłatę stosunkowo niskich rat, obejmujących odsetki zgodnie z przyjętym oprocentowaniem, a główna część pożyczki miała zostać spłacona po upływie kilkunastu miesięcy. Mężczyzna - w opinii prokuratury - musiał być świadomy, że osoby, którym udziela pożyczek, nie będą miały szans na wywiązanie się z zaciągniętych zobowiązań.



– W takich przypadkach okazywało się, że deklarowana przez podejrzanego pomoc to jedynie sposób na wprowadzenie w błąd. Kontrahenci w dalszym ciągu nie byli w stanie uzyskać kredytu z banku. Aby ratować swoją sytuację, aneksowali umowy zawarte z podejrzanym bądź zawierali nowe, aby uniknąć przejęcia przez 34-latka własności nieruchomości stanowiących zabezpieczenie pożyczek. Zazwyczaj kwoty, o które zwiększano zobowiązania, nie trafiały do pożyczkobiorców – relacjonował Kopania.



Rzecznik dodał, że w efekcie zaciągniętych zobowiązań i braku ich spłaty, podejrzany podejmował działania w kierunku przejęcia własności majątku. Według śledczych prawdopodobne jest, że skala procederu może dotyczyć łącznie nawet ok. 50 przypadków i majątku o wartości około 2,6 mln złotych.



Prokuratorzy wskazali również, że w kilku przypadkach prawdopodobnie podrabiane były pokwitowania, dotyczące przekazania klientom jedynie części pożyczek. Niezgodna z rzeczywistością była także treść umów przedstawianych im przed podpisaniem.



Śledztwo w tej sprawie to efekt zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożonego w imieniu jednej z pokrzywdzonych osób. Wynikało z niego, że poprzez podstępne zabiegi i wykorzystanie tragicznej sytuacji życiowej osób podejrzany chce pozbawić je posiadanego majątku. Łódzka prokuratura prowadzi sprawę razem z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Łodzi. Zabezpieczono w niej umowy oraz dotarto do kolejnych pokrzywdzonych.