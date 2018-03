Ciężarówka z grafiką #GermanDeathCamps wyjedzie na drogi USA

Polonia z Chicago przygotowała ciężarówkę z grafiką „German Death Camps", która wkrótce wyjedzie na drogi USA. Kampania ma na celu edukację historyczną w Stanach Zjednoczonych oraz jest odpowiedzią na kampanię zniesławiającą Polskę.

„Przez kilkadziesiąt lat funkcjonowała precyzyjna i skoordynowana operacja, której celem było metodyczne niwelowanie i relatywizowanie ciążącej na Niemcach odpowiedzialności za zbrodnie podczas II wojny światowej. Jednocześnie akcja dezinformacyjna służyła temu, aby obarczać winą za zbrodnie i Holokaust inne narody, a zwłaszcza Polskę, której terytorium okupowane przez Niemców było głównym obszarem eksterminacji Polaków, Żydów i ofiar wielu innych narodowości w niemieckich obozach śmierci” – czytamy na stronie germandeathcamps.us.



„Nasza inicjatywa ma na celu propagowanie prawdy historycznej wśród społeczności Stanów Zjednoczonych. Jest to zarazem jeden z wielu projektów broniących dobrego imienia Polski i Polaków, który przyczyni się do utrwalania w świadomości odbiorców fundamentalnej prawdy, opartej na faktach, iż to Polacy byli ofiarą, a katem Niemcy” – głosi komunikat.

„Wychodzimy oszczerstwom naprzeciw. Nigdy nie wolno dopuścić do tego, by Niemcy - architekci oraz sprawcy polskiego i żydowskiego Holokaustu - byli myleni z ofiarami. DO NOT CONFUSE THE MURDERER WITH THE VICTIM” – apelują organizatorzy akcji.Portal tvp.info wspiera akcję #GermanDeathCamps.