Ujawniono głos agenta ABW. Komisja ds. Amber Gold przerwała przesłuchanie

Z powodu technicznych problemów ze zniekształceniem głosu i ujawnieniem głosu przesłuchiwanego agenta ABW, przerwano przesłuchanie świadka przez komisję śledczą ds. Amber Gold.

Przed południem rozpoczęło się przesłuchanie funkcjonariusza ABW. Wizerunek i tożsamość oficera zostały utajnione, a przesłuchanie zostało podzielone na dwie części – jawną i zamkniętą.



Świadek miał zostać przesłuchany bez ujawnienia wizerunku i przy pomocy urządzenia zniekształcającego głos w sposób uniemożliwiający identyfikację. Jednak na samym początku przesłuchania – z powodu kłopotów technicznych – przez krótką chwilę słychać było niezniekształcony głos świadka. Pełnomocnik funkcjonariusza w związku z tym wystąpił z wnioskiem o przerwanie przesłuchania i wyłączenie świadka ze sprawy z powodu ujawnienia naturalnego głosu i możliwości „zdekonspirowania”.



Członek komisji Witold Zembaczyński z Nowoczesnej zauważył, że w interesie państwa i komisji jest dochowanie staranności i pełnej anonimizacji funkcjonariusza w służbie. Jak mówił, wszyscy słyszeli naturalny głos świadka, co było „straszliwym niedopatrzeniem”.



Przewodnicząca komisji Małgorzata Wassermann (PiS) podkreślała, że bardzo jej zależy na przesłuchaniu tego świadka w trybie jawnym. Po dyskusji komisja zdecydowała się odłożyć dalsze przesłuchania, zwrócić się do ABW o wyjaśnienia całej sytuacji, ponieważ – jak mówiła Wassermann – to ABW odpowiada za techniczną stronę anonimizacji świadków.



Komisja ma się też zwrócić do Biura Analiz Sejmowych o opinię prawną na temat, czy doszło do częściowego ujawnienia wizerunku świadka. Jak podkreśliła Małgorzata Wassermann, kolejny termin przesłuchań, który wchodzi w rachubę to 9 kwietnia.





Komisja Śledcza ds. #AmberGold: Zarządzono przerwę na rozwiązanie problemów technicznych. pic.twitter.com/FZeoexl1tQ — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 21 marca 2018

Sprawa notatki służbowej oficera ABW



Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski wyjaśnił, że komisja chce się dowiedzieć, jakie informacje, jako pierwsze w sprawie Amber Gold, zebrał dzisiejszy świadek. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński dodał, że pytania do oficera będą też zadawane na postawie zeznań ostatnich świadków, zwłaszcza prokuratorów.



W sierpniu 2011 roku jeden z oficerów ABW sporządził notatkę służbową na temat wejścia Amber Gold na rynek lotniczy i przypuszczenia, że firma może być piramidą finansową. Szef tej służby generał Krzysztof Bondaryk 24 maja 2012 roku wysłał do najważniejszych osób w państwie notatkę ostrzegającą, że w sprawie Amber Gold może zostać poszkodowanych kilkadziesiąt tysięcy osób. Pismo trafiło między innymi do ówczesnego premiera, prezydenta i ministra finansów.



ABW prowadziła też czynności procesowe na zlecenie prokuratury, a na początku lipca 2012 roku Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przekazała jej śledztwo. Na kilka tygodni przed upadkiem spółki służby specjalne założyły podsłuchy na telefonach należących do szefa Amber Gold Marcina P. i jego współpracowników.



Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. W 2011 roku przejęła trzy linie lotnicze i na ich podstawie stworzyła przewoźnika OLT Express. Firma założona przez Marcina P. okazała się jednak piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych.