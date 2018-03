Nieoficjalnie: Premier przyjął dymisje czworga wiceministrów

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisje czworga wiceministrów: Marzenny Drab (MEN), Wiesława Janczyka (MF), Dariusza Rogowskiego (MSiT) i Justyny Skrzydło (MI) – wynika z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP ze źródeł zbliżonych do rządu.

– Politykami w rządzie będą ministrowie i sekretarze stanu. To ograniczy liczbę polityków w rządzie do 50-60 osób. Pozostali wiceministrowie to...