Planetobus i mobilne planetarium rusza w podróż po Polsce

– Zależy mi, aby wybitni naukowcy mieli swoich następców – mówił w środę do uczniów szkoły w Kobyłce wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin. Podczas spotkania w podróż po Polsce wyruszył Planetobus, który przewozi mobilne planetarium.

Jest to duży namiot, z dachem w kształcie kopuły o średnicy 5 metrów. W środku zmieści się 30-35 osób. Na półokrągłym suficie widzowie będą oglądać pokazy astronomiczne, prowadzone na żywo przez edukatorów Centrum Nauki Kopernik.



Dyrektor programowa CNK Irena Cieślińska podczas konferencji w Kobyłce inaugurującej działanie Planetobusa przywołała słowa zmarłego niedawno astrofizyka Stephena Hawkinga, który namawiał, żeby patrzeć w gwiazdy, a nie pod nogi.



„Zależy mi, żebyście odkryli w sobie ciekawość świata"



Wicepremier, szef resortu nauki Jarosław Gowin przypomniał, że w Polsce też mamy wybitnych uczonych, których poziom naukowy dorównuje Hawkingowi. – Mamy np. kandydata do Nagrody Nobla fizyka prof. Tomasza Dietla. Mamy kosmologa światowej sławy ks. prof. Michała Hellera. Bardzo mi zależy, jako ministrowi nauki, aby ci naukowcy mieli swych następców. Żebyście odkryli w sobie ciekawość świata – powiedział, zwracając się do uczniów. Wyraził nadzieję, że spośród słuchających go dzieci wyrosną następcy Hawkinga, Dietla czy Hellera.

Irena Cieślińska mówiła uczniom, że odpowiedzi na wiele pytań jeszcze nie udało się nikomu uzyskać. Gdzie szukać nowych cywilizacji? Czy można podróżować w czasie? Jak się zaczął Wszechświat? – Odpowiedzi na te pytania znajdziecie wy, bo teraz jest wasza kolej! – powiedziała.

Planetobus ruszył po Polsce w ramach projektu Nauka dla Ciebie, realizowanego przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki mobilnemu planetarium uczniowie w środku dnia będą mogli zobaczyć niebo pełne gwiazd, poznać najciekawsze konstelacje, układy planet i inne obiekty astronomiczne. „Odwiedzą” także Międzynarodową Stację Kosmiczną i dowiedzą się, co robią na niej astronauci.



Planetarium może odwiedzić nawet 20 tys. osób



CNK informuje, że Planetobus zatrzyma się w każdym miejscu na dwa dni. Dzięki temu w ciągu roku mobilne planetarium może odwiedzić nawet 20 tys. osób. Jeśli pogoda na to pozwoli, wieczorami organizowane będą obserwacje nieba z wykorzystaniem lornetek i teleskopów. Ekipa Planetobusa będzie do tego zachęcać, bo astronomia to fascynująca i łatwo dostępna dziedzina nauki.

Oprócz Planetobusa po Polsce jeździ też Naukobus. Irena Cieślińska poinformowała, że przejechał już 42 tys. km, a więc więcej, niż wynosi obwód Ziemi. – W tym roku w podróż ruszyły dwa Naukobusy i Planetobus. Myślę, że dotrą tak daleko, jak stąd na Księżyc – powiedziała.Uczniowie uczestniczący w pokazach mobilnego planetarium otrzymają także „Poradnik młodego naukowca”, pełen astronomicznych ciekawostek, informacji o gwiazdach i planetach oraz eksperymentów, które można samodzielnie wykonać w domu.