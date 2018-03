Marek Jakubiak o Nord Stream 2: Myślę, że Niemcy się z tego nie wycofają

– Myślę, że decyzje zapadły parę lat temu i Niemcy się z tego nie wycofają, bo już parę miliardów euro w to zainwestowały. Oczywiście mogą mówić o tym, że to jest biznes prywatny itd. Powinniśmy zabiegać o to, żeby Nord Stream 2 wstrzymać, natomiast założę się, że jednak powstanie – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak.