Marek Jakubiak o Nord Stream 2: Myślę, że Niemcy się z tego nie wycofają

– Myślę, że decyzje zapadły parę lat temu i Niemcy się z tego nie wycofają, bo już parę miliardów euro w to zainwestowały. Oczywiście mogą mówić o tym, że to jest biznes prywatny itd. Powinniśmy zabiegać o to, żeby Nord Stream 2 wstrzymać, natomiast założę się, że jednak powstanie – powiedział w programie „Kwadrans polityczny” poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak.

– Nord Stream 2 nie jest tylko przedsięwzięciem komercyjnym; jest kolejnym przykładem wykorzystywania przez Rosję surowców energetycznych jako broni politycznej – oświadczyła Sandra Oudkirk z Biura Zasobów Energii Departamentu Stanu USA podczas konferencji w Brukseli.



– Zgadzamy się z wieloma z naszych europejskich partnerów, że Nord Stream 2 zredukowałby możliwości dywersyfikacji źródeł energii – przyznała Oudkirk. Podkreśliła przy tym, że „bezpieczeństwo energetyczne jest istotnym czynnikiem siły i wolności Europy”. Do słów Oudkirk, a także budowy Nord Stream 2 odniósł się w „Kwadransie politycznym” Marek Jakubiak z Kukiz’15.



– Interesem Niemiec jest współpracować z Amerykanami na odległość. Póki Amerykanie są w Stanach Zjednoczonych, to jest wszystko w porządku. Natomiast Niemców musi denerwować fakt, że Amerykanie coraz większą swoją obecnością w Polsce sugerują, że to jest ich miejsce w Europie – powiedział polityk.



– Już chodzi po Europie taka myśl, że Amerykanie się wycofają z Niemiec, i to by chyba był ten znak zapytania, czy warto, dlatego że to są kolosalne pieniądze, które Amerykanie zostawiają w Niemczech. I, jak wiemy, Niemcy nie chcą dopuścić, żeby Amerykanie się wycofali z terenu Niemiec – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Kwadrans polityczny, PAP

– Myślę, że decyzje zapadły parę lat temu i Niemcy się z tego nie wycofają, bo już parę miliardów euro w to zainwestowały. Oczywiście mogą mówić o tym, że to jest biznes prywatny itd. Powinniśmy zabiegać o to, żeby Nord Stream 2 wstrzymać, natomiast założę się, że jednak powstanie – podsumował.Nord Stream 2 to projekt liczącej 1,2 tys. km długości dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa tego gazociągu to 55 mld m sześc. surowca rocznie. Inwestycja ma być gotowa do końca 2019 r., gdyż po tym roku Rosja zamierza przestać przesyłać gaz rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy.