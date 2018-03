Jaki: To najlepszy dowód, że można przywracać sprawiedliwość, jeżeli ma się determinację

– To było już tak ordynarne złodziejstwo, to, co się wydarzyło przy ulicy Hożej, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej musieli się albo wstrzymać, albo głosować „za” – powiedział w programie „Minęła 8” wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.