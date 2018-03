Jaki: To najlepszy dowód, że można przywracać sprawiedliwość, jeżeli ma się determinację

– To było już tak ordynarne złodziejstwo, to, co się wydarzyło przy ulicy Hożej, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej musieli się albo wstrzymać, albo głosować „za” – powiedział w programie „Minęła 8” wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki.

Komisja weryfikacyjna, badająca reprywatyzację w stolicy, uchyliła w poniedziałek kolejne trzy decyzje reprywatyzacyjne stołecznego ratusza. Wydane postanowienia dotyczą nieruchomości przy ulicy Hożej 23/25, 25 i 25a.



– Większość decyzji była jednogłośna – wskazał w TVP Info przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. – To było już tak ordynarne złodziejstwo, to, co się wydarzyło przy ulicy Hożej, że nawet posłowie Platformy Obywatelskiej musieli się albo wstrzymać, albo głosować „za” – powiedział.



Wiceminister ocenił, że „ulica Hoża to symbol tej reprywatyzacji” – udziały w wartej miliony złotych kamienicy „grupa cwaniaczków” kupowała za absurdalnie niskie kwoty. – Mogłoby być to śmieszne, gdyby nie to, że wszystko to są pieniądze rozkradzione z podatków warszawiaków, przy akompaniamencie osób, którzy głosowali na PO w Warszawie, i mam nadzieję, że dzisiaj się tego wstydzą – powiedział.

źródło: TVP Info

– To, co zrobiła wczoraj komisja reprywatyzacyjna, to jest najlepszy dowód na to, że można przywracać sprawiedliwość, jeżeli ma się w sobie siłę, determinację, jeżeli chce się to zrobić – mówił gość TVP Info. Wskazał, że gdy komisja powstawała, „to oczywiście Platforma Obywatelska (…), całe to grono ludzi, którzy bronili mafii reprywatyzacyjnej, naśmiewali się z tego; naśmiewali się, a dzisiaj się okazuje, że można skutecznie odbierać nieruchomości mafii”.– Są ludzie, którzy przychodzili z nastawieniem bardzo negatywnym do tej komisji, a kiedy zobaczyli, jak ciężko pracujemy, jak zdobywamy kolejne dowody, to zmienili zdanie – powiedział Patryk Jaki.