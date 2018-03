Syn zamordowanego premiera PRL: Jestem przekonany, że ktoś wynajął morderców

– Mój ojciec miał ogromną wiedzę, która nawet po transformacji ustrojowej była niebezpieczna dla wielu osób – twierdzi Andrzej Jaroszewicz, syn byłego premiera Piotra Jaroszewicza, zamordowanego przed laty w tajemniczych okolicznościach. W motyw polityczny zbrodni nie wierzy „skruszony” gangster Jarosław Sokołowski ps. Masa. Możliwe przyczyny zbrodni wymienia w najnowszym wydaniu „Gazeta Polska”.

Jaroszewiczów zamordowano w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r. w ich willi w warszawskim Aninie. Byłemu premierowi bandyci zacisnęli na szyi rzemienną pętlę; przedtem go maltretowali. Jego żona Alicja Solska-Jaroszewicz zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości, oddanego ze sztucera męża.



Minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro oświadczył w środę w Krakowie, że prokuratorzy i policjanci pracujący nad tą sprawą dokonali przełomu. – Postawiono zarzuty kryminalne trzem sprawcom; dwóch przyznało się do tej zbrodni – poinformował. Podejrzani to Dariusz S., Robert S. i Marcin B., członkowie powiązanego z mafią pruszkowską tzw. gangu karateków, który w latach 1993-95 dokonał kilkudziesięciu wyjątkowo brutalnych napadów rabunkowych w całej Polsce.

– Jestem przekonany, że ktoś wynajął morderców. Mój ojciec miał ogromną wiedzę, która nawet po transformacji ustrojowej była niebezpieczna dla wielu osób – twierdzi Andrzej Jaroszewicz, syn byłego premiera.Przesłuchiwany w 1992 roku Aleksander Kopeć, minister przemysłu maszynowego w rządzie Jaroszewicza, zeznał, że były premier pisał liczący 1800 stron pamiętnik. Piotr Jaroszewicz przygotowywał także drugie wydanie książki „Przerwane milczenie”.

Złowrogie „matrioszki”



„Jeden ze świadków mówił, że Jaroszewicz w drugim wydaniu książki zamierzał ujawnić kulisy śmierci gen. Karola Świerczewskiego, podobno zaaranżowanej przez gen. Jurija Żukowa. Świerczewski miał zginąć, ponieważ Żukow – wysłannik NKWD do Polski – powiedział mu o sposobie wprowadzania sowieckich agentów, tzw. matrioszek, na teren Polski w miejsce ludzi, którzy faktycznie zginęli na terenie ZSRR. Jaroszewicz miał wskazać takich agentów wśród wysoko postawionych działaczy KC i wojska” – czytamy w gazecie.



Z zeznań świadków wynikało również, że Piotr Jaroszewicz był przekonany, że jest inwigilowany. Kilka tygodni przed śmiercią na wieczorne spacery z psem zaczął wychodzić później niż zwykle, zabierając ze sobą broń. Nie wiadomo, z kim się spotykał.



Nic w tej sprawie nie jest jednak oczywiste. Były członek „zarządu” gangu pruszkowskiego, obecnie świadek koronny Jarosław Sokołowski ps. Masa jest przekonany, że chodziło wyłącznie o rabunek. „Gazeta Polska” cytuje jego słowa: „Znałem członków »gangu karateków« i wiem, że kierowali się tylko motywami rabunkowymi. To nie byli ludzie do wynajęcia”.