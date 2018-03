„GPC”: Sędziowie i adwokaci poskarżą się na Polskę w Brukseli

„Grupa 25 polskich prawników, z czołowymi sędziami frontu »obrony demokracji« na czele, uda się na kilka dni do Brukseli, by złożyć wizytę w Parlamencie Europejskim. Podczas zaplanowanych tam spotkań prawnicy będą się skarżyli na łamanie praworządności w Polsce i rzekome manipulacje białej księgi rządu w sprawie reformy sądownictwa” – pisze „Gazeta Polska Codziennie”.

Wizytę, która potrwa do 23 marca, organizuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, które prowadzi były ambasador RP w Niemczech Marek Prawda. Do Brukseli pojechała grupa polskich prawników – sędziów, adwokatów i radców prawnych, którzy spotkają się m.in. z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, komisarz UE ds. sprawiedliwości Vĕrą Jourovą, sędziami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a także sędziami i adwokatami z innych państw członkowskich.



Na środę zaplanowano m.in. spotkanie polskich prawników z przedstawicielami komisji ds. swobód obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) działającej w Parlamencie Europejskim.



O cel wyjazdu „Gazeta Polska Codziennie” zapytała rzecznika Iustitii Bartłomieja Przymusińskiego. – To wizyta studyjna. Odbywają się one regularnie. Organizuje je Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Zwróciło się ono do stowarzyszeń sędziowskich, samorządów adwokackich i radcowskich o wysłanie swoich przedstawicieli. Nasza wizyta w PE dotyczy białej księgi, którą premier przedstawił w Brukseli. Zarzucono jej liczne manipulacje. Dlatego zostaliśmy poproszeni o przedstawienie naszego punktu widzenia – stwierdził rzecznik Iustitii.

Wśród zaproszonych prawników są czołowe postaci oraz stowarzyszenia sędziowskie znane z atakowania rządu za reformowanie sądownictwa, m.in.: sędzia Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa, jej dotychczasowy szef Dariusz Zawistowski, sędziowie Wojciech Bachajczuk, wspomniany Bartłomiej Przymusiński czy Magdalena Frąckowiak ze stowarzyszenia Iustitia. Listę 25 sędziów zamieścił na Twitterze dziennikarz TVP Info Michał Rachoń.

Wizyta studyjna w Brukseli, którą organizuje przedstawicielstwo KE w Polsce, odbędzie się 21-23 marca 2018.