Prof. Stephen Hawking spocznie obok Newtona, Darwina i brytyjskich królów

Zmarły w ubiegłym tygodniu brytyjski naukowiec prof. Stephen Hawking będzie pochowany koło Izaaka Newtona i Karola Darwina. Urna z jego prochami zostanie złożona w opactwie Westminsterskim, najważniejszej świątyni anglikańskiej oprócz katedry w Canterbury i katedry Świętego Pawła w londyńskim City. Opactwo jest miejscem koronacji królów Anglii i Wielkiej Brytanii oraz pochówku królów i zasłużonych osób.

Uroczystości pogrzebowe Stephena Hawkinga odbędą się 31 marca w kościele na uniwersytecie w Cambridge. Naukowiec pracował na tej uczelni 52 lata.



Stephen Hawking był astrofizykiem, kosmologiem i fizykiem teoretykiem. Zajmował się głównie czarnymi dziurami i grawitacją kwantową. Opracował wspólnie z Rogerem Penrose'em twierdzenia odnoszące się do istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie, znane dziś jako promieniowanie Hawkinga.



Był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni – Uniwersytecie Cambridge i w Kalifornijskim Instytucie Technologii w Pasadenie. Został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego, Order of the Companions of Honour oraz amerykańskim Medalem Wolności.

Jego publiczne wystąpienia i książki popularnonaukowe, w których omawia współczesną kosmologię i własne odkrycia, uczyniły z niego akademicką sławę. „Krótka historia czasu” jego autorstwa znajdowała się na liście bestsellerów „British Sunday Times” przez rekordowy okres 237 tygodni. Sprzedano jej aż 10 mln egzemplarzy.Stephen Hawking od młodości cierpiał na stwardnienie zanikowe boczne, którego postęp spowodował paraliż większości jego ciała. Zmarł 14 marca w wieku 76 lat.