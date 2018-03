Szósta podejrzana eksplozja w Teksasie. Jedna osoba ranna

Kolejna, już szósta w ostatnich tygodniach eksplozja w Austin, stolicy amerykańskiego stanu Teksas. W jej wyniku ranny został mężczyzna. Lekarze zapewniają, że choć odniósł poważne obrażenia, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Według śledczych wybuch najpewniej nie miał związku z poprzednimi.

W dotychczasowych pięciu wybuchach, do których doszło w Austin lub okolicy od początku marca, zginęły dwie osoby, a sześć zostało rannych. Policja apeluje do mieszkańców, by nie zbliżali się do podejrzanych paczek lub innych przedmiotów.



Pierwsza eksplozja miała miejsce 2 marca. 39-letni mężczyzna zginął, gdy podniósł paczkę pozostawioną na werandzie jego domu. Półtora tygodnia później w podobnych okolicznościach został zabity siedemnastolatek, a jego matka trafiła do szpitala. Niedługo potem wybuchła paczka pozostawiona na schodach domu 75-letniej kobiety, która została ciężko ranna.



Wyjątek?



Czwarta eksplozja miała miejsce w niedzielę późnym wieczorem. Tym razem zapalnik ładunku wybuchowego został uruchomiony, gdy dwaj piesi weszli na rozciągniętą w poprzek chodnika linkę. Przedstawiciele służb orzekli, że wybuch prawdopodobnie nie miał nic wspólnego z poprzednimi eksplozjami – głównie z tego względu, że nie spowodował go ładunek wybuchowy podrzucony w paczce, jak w poprzednich przypadkach.



We wtorek doszło aż do trzech incydentów. Rano eksplodowała paczka zawierająca ładunek wybuchowy z gwoździami i innymi metalowymi przedmiotami w centrum wysyłkowym firmy FedEx w mieście Schertz niedaleko Austin. Ranna została około 20-letnia pracownica firmy. Potem policja została wezwana do podejrzanej paczki w biurze FedEx w Austin. Pakunek został zniszczony.

źródło: IAR, PAP, Reuters

Po południu czasu miejscowego w tym mieście doszło już jednak do eksplozji w sklepie z używanymi przedmiotami, w której ranny został około 20-letni mężczyzna. Okazało się, że pracownik segregujący darowizny znalazł w jednej z toreb symulator granatu, który zapalił się, gdy mężczyzna wyjmował go ze środka. Policja nie wie, do kogo należała torba. Niewykluczone, że ktoś pozostawił w niej symulator przez przypadek. Zdaniem śledczych ten wybuch nie był powiązany z poprzednimi.Śledztwo w sprawie wybuchów prowadzą policja, FBI oraz Biuro do spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materiałów Wybuchowych (ATF). Za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców wyznaczono nagrodę w wysokości 115 tys. dolarów.