Biało-czerwone samoloty LOT. Hołd w 100-lecie odzyskania niepodległości

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Linie Lotnicze LOT pomalują w biało-czerwone barwy dwa najnowsze swoje samoloty Boeing 787-9 Dreamliner oraz Boeing 737 MAX 8. Łącznie do floty narodowego przewoźnika w 2018 roku wejdzie 12 nowych maszyn: trzy B787-9, trzy B737 MAX 8 i sześć Embraerów 195.

LOT informuje, że niektóre działania związane z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania niepodległości są już realizowane. – Obecnie w hangarze nanoszone jest na pierwszy samolot typu embraer okolicznościowe logo „Niepodległa” napisane wzorem odręcznego pisma marszałka Józefa Piłsudskiego – ujawnia Adrian Kubicki, rzecznik spółki.



– Prace są już na ukończeniu. Docelowo logo to będzie na wszystkich naszych samolotach, aż do zakończenia obchodów rocznicy. A pierwsza maszyna z naklejonym okolicznościowym symbolem poleci z pasażerami już na początku przyszłego tygodnia – tłumaczy.



Dodatkowo, narodowy przewoźnik pomaluje dwa swoje najnowocześniejsze samoloty w biało-czerwone barwy. Konkretna koncepcja jest jeszcze dopracowywana i – jak tłumaczy Kubicki – ma łączyć narodowe barwy Polski z marką LOT.



Pokaz na pikniku



– Dwa najnowsze samoloty - Boeing 787-9 Dreamliner i Boeing 737 MAX 8, które przylecą do LOT-u latem, będą miały specjalne malowanie bezpośrednio nawiązujące do polskich barw narodowych. Wybraliśmy na to nasze letnie dostawy, by po przylocie móc od razu zaprezentować je Polakom w czasie specjalnego pikniku. Ma to być wydarzenie wpisujące się w obchody rocznicy odzyskania niepodległości – podkreśla.



Okolicznościowe, biało-czerwone barwy będą umieszczone na samolotach na stałe.

– Dreamliner będzie obsługiwał trasy międzykontynentalne, podczas gdy Boeing 737 MAX 8 rejsy europejskie. Dzięki temu zasięg promocji Polski będzie bardzo szeroki i dodatkowo wzmocni pozytywny wizerunek naszego kraju, jaki na świecie kreuje dziś marka LOT. Jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się przewoźników lotniczych, który odnosi coraz większe sukcesy. LOT był, jest i będzie linią lotniczą pochodzącą z Polski, co podkreśla zarówno nasza nazwa, jak i polska flaga, która znajduje się na stateczniku każdego naszego samolotu – dodaje Kubicki.

źródło: pap

W 2017 roku LOT ogłosił uruchomienie 27 połączeń, w tym z Warszawy do: Los Angeles, Newark, Astany i Singapuru, z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago, z Krakowa do Chicago i z Rzeszowa do Newark. W ubiegłym roku przewoźnik zabrał ponad 6,8 mln pasażerów, co oznacza wzrost o niemal 1,5 mln rok do roku. W tym czasie odebrał cztery nowe samoloty od Boeinga: dwa B787 Dreamliner i dwa B737 MAX 8.W tym roku LOT ogłosił uruchomienie czterech nowych kierunków – z Warszawy do Skopje i Podgoricy, na Domodiedowo (drugie lotnisko w Moskwie) oraz z Krakowa do Budapesztu. Od maja LOT zacznie latać z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago. Od końca kwietnia samoloty narodowego przewoźnika polecą z Rzeszowa do Newark, a od maja z Warszawy do Singapuru oraz z Budapesztu do Nowego Jorku i Chicago.