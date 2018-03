„Nasz Dziennik”: Ta opinia o projekcie „Zatrzymaj aborcję” to zielone światło dla komisji

Pozytywna opinia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o projekcie „Zatrzymaj aborcję” to zielone światło dla Komisji Polityki Społecznej i Rodziny – wskazuje „Nasz Dziennik”.

Szef komisji sprawiedliwości, poseł PiS Stanisław Piotrowicz, wyjaśnił w rozmowie z gazetą, że komisja, której przewodniczy, „została zobowiązana do wydania opinii na temat projektu, co też się stało”.

– Komisja nie wnikała w redakcję przepisów, uznała po prostu projekt za zasadny – zaznaczył.



Piotrowicz przyznał, że był gotowy na burzliwą dyskusję wokół projektu „Zatrzymaj aborcję”.

– Wiedziałem, że trzeba będzie ją przetrwać. Że trzeba będzie wysłuchać argumentów, z którymi nie sposób się zgodzić – powiedział.



Jego zdaniem narracja posłów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w tej sprawie jest pozbawiona „jakiejkolwiek logiki”. – Z przerażeniem słuchałem wypowiedzi, z których wynikało, na jaką to wielką traumę i nieszczęście delegalizacja aborcji eugenicznej skazuje matki, które może będą musiały kiedyś patrzeć na śmierć swego dziecka – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Nasz Dziennik”

Jak wskazał, „niezezwolenie na zabicie dziecka, u którego podejrzewa się jedynie chorobę lub niepełnosprawność”, zostało określone przez nich jako „działanie nieludzkie”. – Hipokryzja z ich strony polega na tym, że te określenia dotyczą właśnie tego, czego te środowiska się domagają – ocenił.Piotrowicz pytany, kiedy projekt „Zatrzymaj aborcję” trafił do komisji sprawiedliwości, wyjaśnił, że „nieco ponad tydzień temu, po ostatnim posiedzeniu Sejmu”. – Kiedy tylko dowiedziałem się o tym, że wniosek wpłynął, poleciłem, by rozszerzyć porządek poniedziałkowego posiedzenia właśnie o ten punkt – wyjaśnił.